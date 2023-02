Casa: scopri i consigli per risparmiare ogni giorno

Spesso pensiamo che l’elevato consumo di energia sia normale e inevitabile, ma non è così. La maggior parte delle volte, senza accorgercene usiamo molta più energia di quella necessaria. Per rimediare al problema e ridurre il consumo giornaliero di energia, vi sveliamo alcuni “trucchetti” utili da conoscere.

Scopriamoli tutti

Questi “trucchetti del risparmio” sono attuabili in vari ambiti, per esempio in cucina ci sono moltissimi modi per ridurre il consumo di energia durante la preparazione dei cibi .

Il primo trucchetto che vi vogliamo mostrare riguarda l’elettrodomestico più usato durante le attività culinarie ovvero il forno.

FORNO

In media un forno elettrico arriva a consumare tra 0,9 e 1,5 kWh , ma è davvero necessario tutto questo spreco? La risposta ovviamente è no, e ora vi spiegheremo come limitare il consumo.

Quando la vostra ricetta sta finendo di cuocere non aspettate che sia cotta a puntino, il consiglio è di spegnerlo cinque minuti prima. Questo procedimento vi farà risparmiare 0,35 kWh ogni volta e non preoccupatevi che la vostra pietanza, grazie al calore accumulato, continuerà a cuocere perfettamente!

Dopo aver realizzato la ricetta, bisognerà lavare e asciugare gli utensili utilizzati… E proprio qui arriva in aiuto un altro metodo del risparmio riguardante la lavastoviglie.

LAVASTOVIGLIE

Quando asciugate i vostri piatti fatelo con aria fredda, poiché quella calda aumenta il consumo di circa il 45%.

Dopo aver concluso la vostra ricetta e lavato gli utensili, è arrivato il momento dell’assaggio ma cosa fare se quello che avete preparato si è raffreddato?

MICROONDE

Quando dovete scaldare qualcosa usate il forno a microonde, consuma la metà rispetto a quello tradizionale.

Oltre ai metodi di risparmio in cucina, ce ne sono altri che sono riferiti più generalmente alla vita quotidiana casalinga. Per esempio una tecnica per risparmiare molto simile a quella utilizzata con il forno, riguarda il ferro da stiro.

FERRO DA STIRO

Il metodo del ferro da stiro, esattamente come quello del forno consiste nel spegnere l’elettrodomestico quando mancano solamente pochi panni, in questo modo il calore sarà ancora sufficiente per stirare i vostri vestiti e ovviamente il consumo sarà minore.

Altro suggerimento da sapere ma a volte considerato un po’ scontato interessa la pulizia personale. Conviene fare la doccia o il bagno caldo? Ovviamente la doccia!

DOCCIA

Una tecnica utile per risparmiare è sostituire il bagno con la doccia. Nonostante tale scelta sia da molti sottovalutata, preferire la doccia rispetto al bagno può davvero fare la differenza, basti pensare che un solo bagno equivale circa a fare quattro docce!

Un altro consiglio che vi vogliamo proporre riguarda l’accensione delle luci.

LUCI

La maggior parte delle volte teniamo le luci accese quando non è essenziale, lo facciamo soprattutto per abitudine.

Il suggerimento che vi vogliamo fornire è quello di sfruttare al meglio la luce naturale e, grazie a ciò, il consumo di energia elettrica sarà minimo.

Un altro consiglio, a proposito di energia elettrica, è ricordarsi sempre di spegnere gli apparecchi e non lasciarli in standby. Spegnendo completamente i dispositivi il consumo diminuirà del 10%.

Articolo realizzato nell’ambito del programma generale della Regione Lombardia finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 10.08.2020.