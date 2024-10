Partecipa oggi al webinar con Eleonora Viscardi e Federico Basso: scopri come fare shopping online in sicurezza

Lo shopping online è entrato a far parte della nostra quotidianità ma sempre più spesso abbiamo bisogno di consigli e di saperne di più per acquistare in sicurezza.

Casa del Consumatore ha organizzato un webinar gratuito per far conoscere tutto quello che bisogna sapere quando si acquista online e i comportamenti da adottare per farlo in sicurezza. L’evento sarà trasmesso oggi giovedì 10 ottobre alle ore 18:00 in diretta sulla pagina Facebook di Casa del Consumatore. CLICCA QUI PER PARTECIPARE

Scopriamo tutti i partecipanti al webinar

Sveleremo i trucchi per comprare sicuri online in compagnia di Eleonora Viscardi, la Digital Expert più seguita di Instagram e Federico Basso, il noto comico, attore e autore.

Preziosi consigli tecnici saranno forniti da Lorenzo Bigano, Security Manager di Unicredit e da Stefano Santin, esperto di banca e credito di Casa del Consumatore.

Presenti all’incontro anche Marco Biso, Vice Presidente di Casa del Consumatore e Sara Capelli, Facilitatore digitale di Casa del Consumatore e moderatrice dell’evento.

Cosa aspetti? Conferma la tua partecipazione cliccando QUI e collegati alla diretta alle ore 18:00.

Evento organizzato nell’ambito del progetto finanziato dal MIMIT ai sensi del D.M. 6/5/2022, art. 5 e della collaborazione Noi & UniCredit