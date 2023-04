In vigore nuove norme e più tutele per i consumatori

Sono entrate in vigore le nuove norme che rafforzano i diritti dei consumatori e garantiscono la massima armonizzazione a livello europeo attraverso l’attuazione della Direttiva UE 2019/2161, conosciuta meglio come “Direttiva Omnibus”.

Le novità interessano i saldi, l’estensione del diritto di recesso, le pratiche commerciali scorrette, le recensioni e l’aumento del regime sanzionatorio in caso di violazioni.

Vediamo di cosa si tratta.

Tra le novità maggiormente sentite dai consumatori, degna di nota è quella riguardante i saldi, la quale prevede una maggiore trasparenza di informazione, indicando il prezzo più basso applicato dal venditore negli ultimi 30 giorni. In questo modo, il consumatore potrà individuare facilmente la riduzione di prezzo applicata al prodotto e valutare la convenienza o meno dell’acquisto.

Altra novità molto apprezzata dai consumatori riguarda l’estensione da 14 a 30 giorni del diritto di ripensamento per i soli contratti conclusi porta a porta, quindi non per gli acquisti online. La novità si applica per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore, incluse anche le escursioni organizzate per vendere prodotti.

Nella maggior parte dei casi in cui viene conclusa questa tipologia di contratto, il consumatore colto impreparato dal venditore porta a porta, in più occasioni ha dimostrato di avere bisogno di più giorni per capire realmente che cosa abbia sottoscritto e le modalità da seguire per esercitare il recesso. L’estensione a 30 giorni è sicuramente un passo avanti per i consumatori.

Inserita anche una nuova pratica ingannevole nei casi di dual quality, che si presenta qualora in uno Stato membro venga effettuata la promozione di un bene come identico a uno commercializzato in altri Stati membri, pur essendo significativamente diverso per composizione o caratteristiche.

Importante novità anche in tema di recensioni, strumento sempre più utilizzato dai consumatori per conoscere le esperienze di acquisto di coloro che hanno già comprato e per avere un vero giudizio. Da adesso, se un venditore fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti dovrà garantire che le opinioni provengano da consumatori che effettivamente hanno acquistato o utilizzato il prodotto.

Casa del Consumatore, da anni si impegna a combattere le recensioni fake e attraverso il sito di recensioni degli e-commerce ShoppingVerify pubblica solo le recensioni comprovate da prova di acquisto, proprio per garantire la veridicità e autenticità dei commenti dei consumatori.

Inoltre in tema di regime sanzionatorio, per le pratiche commerciali scorrette sono stati previsti aumenti da 5 a 10 milioni di euro del massimo edittale delle sanzioni irrogate dall’AGCM. Inoltre, è stata prevista la sanzione massima irrogabile unionale pari al 4% del fatturato realizzato in Italia o negli Stati membri coinvolti per violazioni transfrontaliere.

Per inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti, è stato previsto l’aumento a 10 milioni di euro della sanzione dell’AGCM. Tra le novità, sanzioni armonizzate a livello europeo anche in caso di clausole vessatorie, ovvero, quelle condizioni che producono un forte squilibrio tra le parti e risultino prive di efficacia qualora non siano specificatamente approvate per iscritto.

Queste novità ampliano i diritti dei consumatori, armonizzano le norme a livello europeo e rafforzano le tutele in caso comunicazioni commerciali non veritiere, concorrenza, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie.

Clicca qui per consultare il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.