TIM: problemi di connessione. Invia il reclamo gratis e chiedi rimborso

Domenica amara per migliaia di utenti TIM che hanno segnalato da tutta Italia malfunzionamenti alla connessione a internet, sia su rete fissa che mobile.

L’hashtag #Timdown è schizzato alle stelle diventando il topic trend della giornata, ma come inviare un reclamo per chiedere risarcimento?

Consigliamo agli utenti Tim di inviare un reclamo tramite ShoppingVerify e chiedere un risarcimento per i disagi subiti.

Il servizio è gratuito e il reclamo sarà inviato dalla nostra Associazione Casa del Consumatore.

Come fare un reclamo per il disservizio TIM?

Per fare il reclamo cliccate QUI, scrivete un commento e scegliete di inviare il reclamo. Vi verrà chiesto a quale mail deve essere inviato il reclamo e dovrete scrivete: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Trascorsi quindici giorni Casa del Consumatore vi scriverà per sapere come è andata e, in caso di esito negativo, si valuteranno le azioni da intraprendere, anche collettivamente, per un equo ristoro per il disservizio.