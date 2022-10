Tutto quello che devi sapere per investimenti sicuri e per pianificare il budget familiare. Partecipa al webinar!

Casa del Consumatore ha organizzato “INFORMATI CON UN CLICK“, una serie di webinar gratuiti per consentire ai cittadini di approfondire con i nostri esperti alcune tematiche molto interessanti.

Siamo lieti di invitarti all’appuntamento online “Investimenti sicuri e pianificazione del budget familiare” che si terrà oggi alle ore 19:00, in collaborazione con Educazione Finanziaria Certificata.

Scopriamo l’evento e come partecipare

Il webinar è stato organizzato da Casa del Consumatore Verona per spiegare come investire i risparmi in modo sicuro e svelare i tre segreti da attuare fin da subito per non commettere gli errori più comuni.

Introduce e modera

Avv. Maria Giovanna Zandonà – Responsabile di Casa del Consumatore Verona

Intervengono

Matteo Toffali e Davide Flisi, esperti del settore iscritti al Registro Educatori Finanziari AIEF accreditata al MIUR

In un periodo di grande incertezza economica, i due esperti del settore Matteo Toffali e Davide Flisi, vi spiegheranno come investire i vostri risparmi in maniera sicura affrontando i seguenti argomenti:

– i “5 errori” più comuni commettiamo quando ci si approccia al tema degli investimenti;

– le motivazioni alla base di questi 5 errori;

– i “3 segreti” da attuare fin da subito per non commettere i “5 errori”;

– il reale punto di partenza: la pianificazione finanziaria.

Nel corso dell’evento saranno forniti strumenti e consigli utili da mettere in pratica fin da subito.

Per partecipare è necessario registrarsi gratuitamente cliccando QUI

Effettuata la registrazione, riceverai una mail con il collegamento al webinar.

Se non puoi partecipare al webinar, non preoccuparti!

Potrai guardarlo quando preferisci cliccando qui o al seguente link https://attendee.gotowebinar.com/register/4492448806696367119

Ti aspettiamo!

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto finanziato dal MiSE. Legge 388/2000 – ANNO 2021.