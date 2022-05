Consumatore green: i consigli per adottare comportamenti sostenibili

L’ecosostenibilità è un termine che sentiamo spesso ma non tutti conoscono realmente il suo significato. Oggi ve lo spieghiamo e vi consigliamo i prodotti sostenibili che possono aiutare noi stessi, oltre a rispettare l’ambiente.

La capacità dell’uomo di preservare la natura, e di agire in modo che le generazioni future abbiano pari risorse a quelle disponibili oggi, prende il nome di ecosostenibilità.

Ecco i consigli per adottare comportamenti sostenibili

Innanzitutto nel ramo dell’alimentazione abbiamo una varia gamma di prodotti bio sostenibili tra cui scegliere. E’ consigliabile prediligere prodotti locali e a km 0, acquistare frutta e verdura sfusa e di stagione per evitare imballaggi di plastica e materiale inquinante. E poi non andate a fare la spesa senza la borsa di tela! Ultimamente in commercio se ne trovano di qualsiasi fantasia e davvero per tutti i gusti.

Invece per quanto riguarda i prodotti per l’igiene personale come shampoo e bagnoschiuma è molto semplice ridurre lo spreco di plastica con l’alternativa solida! Questi, oltre ad avere meno acqua, vengono confezionati con materiale riciclato o addirittura venduti sfusi per evitare radicalmente qualsiasi packing.

Anche gli oggetti di uso quotidiano come spazzolini, penne, spazzole per capelli e borracce, sono ormai costruiti in legno, metallo o altri materiali riciclabili ed ecologici proprio per limitare al massimo l’impatto ambientale.

Insomma, ci sono moltissimi modi per adottare dei comportamenti sostenibili! Essere un consumatore rispettoso dell’ambiente non è così complicato perché attraverso piccole azioni quotidiane si può davvero fare la differenza.

Seguite i nostri consigli e diventerete dei consumatori green per il bene del nostro ambiente e di chi ci circonda.

