Attenzione alle telefonate che promettono un risparmio in bolletta

Sempre più spesso riceviamo telefonate provenienti da operatori di call center che ci comunicano di pagare bollette troppo elevate rispetto ai nostri consumi e quindi è arrivato il momento di risparmiare.

Quando si sente parlare di risparmio, i consumatori difficilmente riagganciano il telefono ma anzi, pensando che sia un’occasione da non lasciarsi sfuggire, ascoltano ciò che viene spiegato e rispondono alle domande poste dall’operatore che nel frattempo si farà un’idea sulle loro abitudini di consumo.

Ma chi c’è realmente dall’altro capo del telefono?

Si tratta di operatori che lavorano nel mercato dell’energia e del gas che contattano telefonicamente i consumatori allo scopo di stipulare nuovi contratti attraverso qualsiasi tecnica, a volte fornendo anche false informazioni.

La tecnica maggiormente utilizzata è quella di informare il consumatore di ricevere bollette troppo elevate. Praticamente si viene contattati perché si sta pagando troppo e con la scusa di effettuare ulteriori verifiche vengono richiesti i dati della persona intestataria della fornitura, il codice POD per la luce o il codice PDR per il gas. Tutti elementi fondamentali per risalire alla fornitura ma necessari anche per attivare un nuovo contratto.

Altra scusa utilizzata è quella della fine imminente del mercato tutelato e quindi il passaggio obbligatorio al mercato libero, mettendo fretta all’utente e facendogli credere di trovarsi dall’oggi al domani senza fornitura di energia. Fate attenzione!

E’ importante essere informati e sapere che il mercato tutelato cesserà il 31 dicembre 2022, ma fino al 1° gennaio 2024 gli utenti potranno rimanere in questo mercato usufruendo di un regime transitorio ancora da definire, quindi non c’è fretta e neppure si è costretti a cercare immediatamente un fornitore del mercato libero.

Non sono da meno le storielle sulla prossima scadenza delle condizioni economiche della fornitura oppure quella dell’acquisizione del nostro fornitore da un’altra società energetica. Non sembra esserci davvero limite alla fantasia di queste persone ma il loro obiettivo sarà sempre lo stesso: stipulare nuovi contratti.

Invitiamo tutti coloro che ricevono telefonate sospette, innanzitutto a non fornire i propri dati personali e neppure quelli inerenti la fornitura, evitare di prendere decisioni affrettate e in caso di dubbi contattare il proprio fornitore per ottenere tutti i chiarimenti necessari.

Per avere maggiori informazioni, contattate gli Sportelli Energia di Casa del Consumatore dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

MILANO

tel. 02 76316809

tel. 02 76316809 GENOVA

tel. 010 2091060

tel. 010 2091060 ROMA

tel. 06 86358326

Articolo realizzato nell’ambito del progetto “Energia: Diritti a Viva Voce” finanziato da CSEA.