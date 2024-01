Conosci la netiquette? Scopri tutto quello che devi sapere

Oggi parte la rubrica settimanale dedicata al digitale per far conoscere agli abitanti della rete tutto ciò che si nasconde dietro a questo fantastico mondo in continua evoluzione.

Il digitale è entrato nella nostra vita e scrivere un’e-mail, utilizzare un’app di messaggistica o postare una foto sui social, ormai è diventato un gesto quotidiano a cui non possiamo più rinunciare.

E’ conosciuto da tutti perché con un click semplifica le nostre attività quotidiane, ma non tutti sanno che anche nella comunicazione digitale esistono delle regole comportamentali… la netiquette!

Che cos’è la netiquette?

La netiquette è il galateo del mondo digitale da rispettare ogni volta che si invia un’e-mail, un messaggio oppure si utilizzano i social. Il termine netiquette deriva da network “rete” ed etiquette “etichetta, buona educazione” quindi si può tradurre letteralmente in “buona educazione della rete” e per essere più chiari possiamo definirla l’insieme delle regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web.

La prima regola da conoscere è quella di evitare sia di scrivere in maiuscolo che di utilizzare il colore rosso, il primo perché nella comunicazione digitale significa urlare e il secondo perché indica pericolo. Tutto ciò vale sia per le e-mail che per i messaggi, ma anche su forum, blog o gruppi social.

Distinguiamo l’e-mail dalle comunicazioni inviate attraverso SMS o app di messaggistica. E’ bene ricordare che l’e-mail è uno strumento prevalentemente utilizzato in ambito lavorativo, dal tono formale e con testo più lungo rispetto al classico sms. Quando si prepara un’e-mail è fondamentale compilare l’oggetto per consentire al destinatario di individuare facilmente il motivo della comunicazione.

L’indirizzo e-mail del destinatario deve essere inserito nell’apposito campo, invece se si vuole inviare la stessa comunicazione per conoscenza a un’altra persona occorre utilizzare il campo cc oppure ccn, quest’ultimo se non si vuole renderlo noto al destinatario. Altra buona norma da conoscere interessa coloro che ricevono l’e-mail in quanto destinatari principali, i quali dovrebbero sempre rispondere, invece chi riceverà la comunicazione pubblicamente per conoscenza, potrà interagire con il mittente e i destinatari, ma non sarà formalmente obbligato a rispondere.

Nello scambio di informazioni tramite messaggistica bisogna essere empatici e se gli interlocutori sono in confidenza, si consiglia di utilizzare stickers o emoticon per rendere la conversazione più amichevole. Il messaggio deve essere chiaro, sintetico, senza troppi dettagli e soprattutto pertinente alla conversazione in corso. Qualora siano in concomitanza discussione su più argomenti, si consiglia di utilizzare la funzione “rispondi” per evitare fraintendimenti, questo vale soprattutto nei gruppi. Infine, ma non meno importante è di evitare di condividere catene di Sant’Antonio.

Per quanto riguarda i social, è fondamentale non innescare polemiche e rispondere in maniera educata, rispettare gli altri utenti della rete su temi delicati e sulle singole opinioni, evitare sia il cross-posting ovvero la pubblicazione dello stesso messaggio in più luoghi, sia postare messaggi privati su una bacheca pubblica e soprattutto non fingersi un’altra persona.

L’inosservanza della netiquette comporta la disapprovazione da parte degli altri utenti della rete che, nella maggior parte dei casi, isolano l’utente, lo bannano, lo rimuovono da un gruppo e lo segnalano. E’ sempre meglio fare attenzione, osservare queste semplici regole e riflettere prima di rispondere impulsivamente in un mondo virtuale ma che, in tema di educazione, è molto più simile di quanto si possa immaginare a quello reale.