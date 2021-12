Crisi Green Network: cosa fare?

Il noto fornitore di energia Green Network ha informato i clienti che a causa dell’andamento dei prezzi dell’energia sui mercati internazionali non può più fornire il servizio.

La comunicazione è stata ricevuta da numerosi clienti Green Network che dall’oggi al domani si sono trovati senza fornitore e quindi automaticamente nella Fornitura di Ultima Istanza.

Cosa significa Fornitura di Ultima Istanza e come bisogna comportarsi?

La Fornitura di Ultima Istanza, conosciuta anche con l’acronimo FUI, è un servizio previsto dall’Autorità nei casi in cui il cliente si trovi senza fornitore per svariati motivi.

In queste casistiche rientrano anche i clienti Green Network che, indipendentemente dalla loro volontà, si sono trovati senza un contratto valido di fornitura.

Fortunatamente le forniture non subiranno interruzioni ma il passaggio in ultima istanza si vedrà in bolletta e soprattutto si farà sentire nel portafoglio di tante famiglie.

Le condizioni economiche del servizio di ultima istanza sono definite dall’Autorità al prezzo stabilito per il servizio di maggior tutela con modificazioni nel corso del tempo in relazione alla durata di erogazione del servizio.

Tutti coloro che si trovano in questa situazione non sono obbligati a rimanere nel Servizio di Ultima Istanza, ma potranno scegliere un altro fornitore nel mercato libero.

Si vocifera anche l’esistenza di accordi commerciali stipulati dalla stessa Green Network con altri fornitori affinché i suoi clienti usufruiscano di tariffe riservate. In tutta questa confusione sembrerebbe una buona notizia, ma bisognerà ancora attendere.

Se non sai come comportarti e hai bisogno di maggiori informazioni su quanto accaduto, contatta i nostri Sportelli Energia e i nostri esperti ti aiuteranno a risolvere i tuoi dubbi e perplessità.

Gli Sportelli Energia di Casa del Consumatore sono attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

MILANO

tel. 02 76316809

tel. 02 76316809 GENOVA

tel. 010 2091060

tel. 010 2091060 ROMA

tel. 06 86358326

Articolo realizzato nell’ambito del progetto “Energia: Diritti a Viva Voce” finanziato da CSEA.