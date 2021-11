Bonus idrico: scopri come ottenerlo

Il bonus sociale idrico è un’agevolazione prevista dalla legge e resa operativa dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la collaborazione dei Comuni, per le famiglie in condizioni di disagio economico e quelle numerose.

Si tratta di un importo riconosciuto per il periodo di validità dell’agevolazione con l’obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà.

Chi ha diritto al bonus acqua?

Gli utenti del servizio di acquedotto che appartengono a un nucleo familiare:

– con ISEE non superiore a 8.265 euro;

– con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro;

– titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza.

Il bonus spetta sia agli utenti direttamente titolari di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico residente, sia ai nuclei che utilizzano nell’abitazione di residenza una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un’utenza condominiale.

Come richiedere il bonus?

Dal 1° gennaio 2021 è sufficiente presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile ad accedere alle prestazioni sociali agevolate.

L’INPS invierà al Sistema Informativo Integrato (SII) i dati del nucleo familiare in possesso dei requisiti richiesti e incrociando i dati ricevuti con quelli relativi alla fornitura di acqua, verrà erogato automaticamente il bonus agli aventi diritto.

Quanto ammonta il bonus?

ll bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente.

Facciamo un esempio:

Una famiglia di quattro persone in possesso dei requisiti richiesti per usufruire del bonus acqua, otterrà uno sconto pari al costo del servizio idrico integrato (acquedotti, fognatura e depurazione) per i primi 73 metri cubi di acqua consumati nell’anno.

Poiché la tariffa per il servizio idrico integrato non è unica a livello nazionale, per individuare il valore del bonus consigliamo di consultare il sito internet del proprio gestore per conoscere la tariffa applicata.

Quanto dura il bonus?

Il bonus acqua viene riconosciuto per 12 mesi e può sempre essere rinnovato in presenza dei requisiti per averne diritto presentando apposita richiesta.

In prossimità della scadenza viene inviata una comunicazione che ricorda la data entro la quale effettuare il rinnovo.

Come si applica il bonus?

Per le forniture individuali, l’importo del bonus viene scontato a rate, direttamente nelle bollette del periodo di validità dell’agevolazione.

Per le forniture intestate a un’utenza condominiale, l’importo del bonus viene erogato in un’unica soluzione attraverso l’accredito sul conto corrente bancario o postale oppure con un assegno circolare non trasferibile oppure con qualsiasi altra modalità scelta dal gestore purché tracciabile.

Il bonus acqua è un aiuto economico previsto a livello nazionale ma è possibile che vengano stabilite a livello locale delle ulteriori agevolazioni, le quali incrementaranno il bonus acqua.

Per avere maggiori informazioni contattate gli Sportelli Energia di Casa del Consumatore dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

MILANO

tel. 02 76316809

GENOVA

tel. 010 2091060

ROMA

tel. 06 86358326

Articolo realizzato nell’ambito del progetto “Energia: Diritti a Viva Voce” finanziato da CSEA.