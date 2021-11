Etichetta energetica: ecco quello che devi sapere

Quando acquistiamo un nuovo elettrodomestico ci soffermiamo sulla qualità del prodotto, la marca e i risultati che desideriamo ottenere, ma poche volte consideriamo l’etichetta energetica.

Niente di più sbagliato! L’etichetta energetica è il biglietto da visita dell’elettrodomestico e permette al consumatore di conoscere l’efficienza del prodotto, confrontarlo con altri e concludere l’acquisto in modo consapevole.

Recentemente l’etichetta degli elettrodomestici è stata modificata introducendo una scala energetica più comprensibile agli occhi del consumatore.

Scopriamo la nuova etichetta energetica

Negli ultimi anni molti consumatori hanno acquistato elettrodomestici A+ convinti di fare un’ottima scelta per poi accorgersi dell’esistenza di quelli A+++, generando in loro una notevole confusione.

Per far fronte a questo problema, l’Unione Europea ha modificato le etichette energetiche, facendo scomparire tutte le classi A comprensive del simbolo “+” e creando una nuova e più semplice scala, da A a G.

La nuova scala si basa sulla quantità di energia consumata e aiuta i consumatori a individuare i prodotti che consumano di meno e attraverso i quali possono ottenere un notevole risparmio in bolletta. Si tratta di un aiuto per i consumatori e un incentivo per le imprese a produrre elettrodomestici a basso consumo.

Gli elettrodomestici appartenenti alla classe A sono quelli che consumano meno energia, invece quelli di classe G ne consumano di più. Inoltre, i colori utilizzati nell’etichetta, verde per la classe A e rosso per la classe G, permettono di individuare con estrema semplicità il consumo di energia.

Inizialmente la classe A è stata lasciata libera per incentivare la creazione di modelli più efficienti dal punto di vista energetico e, per tale motivo, un elettrodomestico in precedenza rientrante della classe energetica A++ adesso è possibile che appartenga alla classe B o inferiore, senza che siano state apportate modifiche al suo consumo energetico.

L’obiettivo è quello di inserire sul mercato prodotti sempre più efficienti e aiutare i consumatori a individuare facilmente gli elettrodomestici più performanti.

E’ opportuno ricordare che le nuove etichette energetiche devono riportare il QR Code, novità introdotta per consentire ai consumatori di ottenere maggiori informazioni sull’elettrodomestico, devono essere visibili nei negozi ma anche nel commercio online affinché i consumatori conoscano la classe energetica del prodotto.