Investimenti: webinar per creare una strategia ed evitare le criticità

Al giorno d’oggi è fondamentale pianificare gli investimenti e seguire una strategia personale per ottenere ottimi risultati.

La Sede di Verona di Casa del Consumatore in collaborazione con Educazione Finanziaria Certificata ha organizzato l’evento “INVESTIRE PER OBIETTIVI” che si terrà martedì 16 novembre 2021 alle ore 20:00, tramite la piattaforma Zoom.

L’evento si svolge nel mese dell’educazione finanziaria ed è finalizzato a informare i consumatori per fornire utili consigli in materia di investimenti. (Clicca qui per partecipare)

Scopri come partecipare al webinar

Partecipare all’evento è molto semplice, basterà cliccare qui, compilare i campi richiesti e premere il bottone ISCRIVITI.

Nel corso del webinar verrà affrontata l’importanza di avere una propria strategia di investimento con l’intervento di Matteo Toffali e Davide Flisi, i Fondatori di Educazione Finanziaria Certificata che analizzeranno i concetti di Budgeting, Pianificazione Finanziaria e Investimento per obiettivi.

Verranno inoltre rese note le criticità derivanti da investimenti errati, facendo riferimento a casi concreti di cittadini danneggiati da banche e assicurazioni, con l’intervento di Elena Bertorelli, Presidente Regionale Veneto di Casa del Consumatore e dell’Avv. Franco Portento della Sede di Padova di Casa del Consumatore.

Si tratta di un’opportunità da non perdere per poter acquisire tutte le informazioni che ogni piccolo risparmiatore dovrebbe conoscere.

L’evento durerà circa 45 minuti.

Partecipate numerosi!