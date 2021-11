Problemi con le bollette? Ti aiutano i nostri Sportelli Energia!

Conguagli da migliaia di euro, attivazione di contratti non richiesti, prescrizione e tanti altri problemi legati alla fatturazione dei consumi di luce, gas e acqua sono le principali problematiche che si presentano ai consumatori e il pane quotidiano dei nostri Sportelli Energia, finanziati dall’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

Se hai bisogno di un supporto per leggere le bollette oppure per sapere come fare per inviare un reclamo e quali sono le tempistiche da rispettare prima di avviare una conciliazione, gli Sportelli Energia di Casa del Consumatore ti aiutano!

Rivolgendoti ai nostri Sportelli, ti metterai in contatto con conciliatori esperti che sapranno consigliarti al meglio le mosse giuste da fare per risolvere rapidamente i tuoi problemi. E’ importante sapere che Casa del Consumatore ha aderito al servizio di conciliazione con i principali fornitori di energia elettrica, gas e idrico per tutelare maggiormente i diritti dei consumatori e instaurare un contatto diretto con l’azienda, fondamentale per risolvere con rapidità le controversie.

Se sei distante dai nostri Sportelli, non c’è alcun problema! Ogni anno gestiamo numerose pratiche online, in diretto contatto con il consumatore e le aziende con cui si è verificata la problematica.

Cosa aspetti? Contattaci! La consulenza telefonica è gratuita.

Ecco i nostri Sportelli Energia disponibili per consigli o assistenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00:

MILANO

tel. 02 76316809

GENOVA

tel. 010 2091060

ROMA

tel. 06 86358326

Articolo realizzato nell’ambito del progetto “Energia: Diritti a Viva Voce” finanziato da CSEA.