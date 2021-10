Continua il progetto di inclusione sociale per tutelare i diritti delle persone socialmente deboli

Villacidro – Continua il progetto di inclusione sociale e sostegno ai senza fissa dimora e alle persone e famiglie in condizione di fragilità a rischio di povertà.

Il progetto, avviato grazie al contributo della Fondazione Banco Di Sardegna vedrà la collaborazione attiva della Casa del consumatore Regione Sardegna, della Caritas diocesana Di Ales e Terralba e altre Associazioni che da anni si occupano dei diritti dei senza tetto, non solo mira a migliorare la qualità della vita delle persone che abitualmente dimorano in strada ma a cascata, avrà un impatto sociale fondamentale in tutto il territorio.

Scopri l’obiettivo del progetto

Il progetto, ha come scopo principale quello di offrire alle persone senza dimora un’assistenza qualificata e organizzata, promuovendo una maggiore consapevolezza per questi soggetti rispetto ai loro diritti negati e attivando forme di partecipazione e condivisione di costoro che vivono in situazioni di disagio.

Attraverso un percorso che restituisca dignità, socialità, consapevolezza dei propri diritti, pari opportunità e dove possibile cittadinanza, si cercherà di combattere i fenomeni di emarginazione sociale, abbandono, sfruttamento, e, reati di genere.

Verranno sviluppate nuove forme di solidarietà orizzontale in un’ottica di scambio circolare tra tutti gli attori coinvolti e si intensificheranno le attività a favore dei senza tetto, considerando anche che l’epidemia del Covid-19 e il lockdown hanno sconvolto sia le persone senza dimora ma anche la loro rete di supporto.