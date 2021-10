E-mail con finti premi: scopri come riconoscerle ed evitarle

Nella nostra casella di posta elettronica sempre più spesso troviamo messaggi di fantomatiche vincite e di premi che ci aspettano, naturalmente in palio c’è l’ultimo modello di smartphone o il televisore di almeno 50 pollici… ma fate attenzione perché è tutto falso!

Chi naviga in rete prima di tutto deve saper riconoscere queso tipo di messaggi, evitarli e soprattutto non cascarci. Come fare per riconoscerli?

Il messaggio ricevuto solitamente presenta errori grammaticali, l’oggetto è scritto in stampatello maiuscolo e molte volte con diversi punti esclamativi per catturare ancora di più l’attenzione del destinatario, oltre a provenire da un indirizzo e-mail di un provider gratuito o comunque composto da sigle prive di significato.

Il contenuto del messaggio contiene un link che indirizzerà il “fortunato del giorno” a un’altra pagina dove compilare un questionario, inserire i propri dati personali, alcune informazioni presenti sul documento di identità e ovviamente i dati del conto corrente bancario.

In alcuni casi viene richiesto perfino un fondo spese di un centinaio di euro per gestire la pratica di invio del premio, sostenere le spese del notaio per registrare la vincita e pagare le tasse. Purtroppo in molti ci credono e di fronte a premi sostanziosi, sia in denaro che in oggetti di valore, non capiscono più niente e si mettono completamente nelle mani dei truffatori.

Per evitare spiacevoli sorprese è sempre meglio soffermarsi qualche minuto in più sui messaggi ricevuti, diffidare da vincite improvvise (soprattutto senza aver neppure partecipato a un concorso o a una lotteria!) e ovviamente non fornire dati personali e bancari.

Se però ormai è troppo tardi, rivolgetevi alle Autorità competenti e alla vostra banca per comunicare l’accaduto ed eventualmente bloccare il conto corrente.