SPID: scopri come ottenerlo in pochi click

Lo SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti in modo semplice e veloce.

Finalmente le code interminabili agli sportelli sono solo un lontano ricordo, da adesso basterà un computer o uno smartphone e in pochi click si potrà accedere al sito dell’INPS per consultare il fascicolo previdenziale, a quello di Agenzia delle Entrate per accedere alla propria area riservata oppure a quello del Comune per acquisire informazioni relative a verbali, veicoli e immobili di proprietà.

Il tutto potrà essere consultato comodamente da casa, ma ovviamente con SPID.

Non hai ancora SPID? Scopri come richiederlo!

Prima di tutto devi essere in possesso di un documento di riconoscimento italiano in corso di validità, la tessera sanitaria o il codice fiscale, un indirizzo mail e un numero di cellulare. Hai tutto? Allora sei pronto per iniziare!

Puoi richiedere le credenziali SPID rivolgendoti a uno dei gestori di identità accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) scegliendo quello più adatto in base alle tue esigenze, effettuare la registrazione e poi procedere con il riconoscimento.

I gestori abilitati sono nove: Aruba PEC SpA, In.Te.S.A. SpA, InfoCert SpA, Lepida ScpA, Namirial SpA, Poste Italiane SpA, Register SpA, Sielte SpA e TI Trust Technologies Srl.

L’attivazione dello SPID è gratuita o a pagamento in base alla modalità di riconoscimento scelta, che può essere di persona, via webcam, con CIE, CNS o firma digitale. Si tratta di un passaggio fondamentale e finalizzato a verificare la tua identità personale.

Attualmente diverse amministrazioni hanno attivato i propri uffici a svolgere tale compito per consentire a molti cittadini di ottenere lo SPID.

Ecco le modalità di riconoscimento attive:

di persona , presso gli uffici dei gestori di identità digitale o gli sportelli delle pubbliche amministrazioni per la verifica della tua identità. In alternativa, puoi recarti presso i privati in convenzione con i gestori di identità.

, presso gli uffici dei gestori di identità digitale o gli sportelli delle pubbliche amministrazioni per la verifica della tua identità. In alternativa, puoi recarti presso i privati in convenzione con i gestori di identità. via webcam , attraverso un incaricato dal gestore di identità o con un selfie audio-video, insieme al versamento di una somma simbolica tramite bonifico bancario;

, attraverso un incaricato dal gestore di identità o con un selfie audio-video, insieme al versamento di una somma simbolica tramite bonifico bancario; con Carta d’Identità Elettronica (CIE) o passaporto elettronico attraverso le app dei gestori di identità digitali fruibili da smartphone o tablet;

o attraverso le app dei gestori di identità digitali fruibili da smartphone o tablet; con CIE, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero la tessera sanitaria, oppure con firma digitale grazie all’ausilio del lettore e il pin.

Attivato lo SPID, il nome utente e la password rappresenteranno la tua identità digitale che ti servirà per utilizzare in modo personalizzato, e soprattutto sicuro, i servizi online della Pubblica Amministrazione.

Ci teniamo a ricordare che l’utilizzo dello SPID è gratuito e non necessita di costi o canoni periodici.

Per saperne di più e ricevere assistenza e consulenza, contatta i nostri Sportelli di Rete Consumatori Lombardia attivati per il progetto:

– MILANO

Via Bobbio 6

Tel: 02/76316809 – Mail: info@casadelconsumatore.it

Orari di ricevimento da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 16.30 su appuntamento.

– LAINATE (MI)

Viale Rimembranze 43b

Tel: 02/98997398 – Mail: pinciroli@casadelconsumatore.it

Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 su appuntamento.

– BRESCIA

Via Lamarmora 300

Tel: 030/3542749 – Mail: avv.boccolini@gmail.com

Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 su appuntamento.

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto RETE CONSUMATORI LOMBARDIA, con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Riparto 2020