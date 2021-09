Truffe ad anziani: attenzione alla telefonata del finto nipote

In questi giorni sono state segnalate in diverse città italiane delle truffe a danno di persone anziane.

Tutto inizia con il telefono che squilla, una voce che pronuncia “Ciao nonna sono tuo nipote!” oppure “Indovina chi sono?” e l’anziana che saluta con il nome del suo vero nipote, fornendo però una preziosa informazione al truffatore.

Appreso questo dettaglio, il finto nipote proseguirà la conversazione e cercherà di carpire ulteriori elementi utili per inventare una storia e far cadere il malcapitato nella trappola.

Cosa viene raccontato?

La persona anziana viene contattata telefonicamente da un soggetto che si finge suo nipote per informarla di un incidente in cui il giovane è stato coinvolto, oppure di trovarsi in pericolo, oppure ancora che un altro componente della famiglia è in ospedale, ma in qualsiasi storia inventata dal fantasioso truffatore serviranno subito dei soldi!

La vittima, presa dall’agitazione della notizia appena ricevuta e dalla mancanza di tempo volutamente lasciata dai truffatori, nella maggior parte dei casi non si consulterà con altri familiari e di fronte a una richiesta di denaro si metterà completamente a disposizione.

Solitamente il finto nipote informerà la nonna o la zia di turno di non poter passare personalmente a prendere il denaro ma che incaricherà un’amica che penserà tutto lei (ovviamente, perché in diverso modo verrebbe smascherato e riconosciuto!).

La vittima che si presenterà all’appuntamento conoscerà quest’amica del finto nipote, solitamente di bella presenza e molto gentile che rassicurerà l’anziana e soprattutto si farà consegnare il bottino.

Quando l’anziana si accorgerà di essere stata truffata ormai saranno spariti tutti, inclusi soldi e gioielli e rimarrà solo la disperazione della donna oltre all’amarezza di aver subito un comportamento così meschino.

Purtroppo è un tentativo di truffa molto frequente e per tale motivo è fondamentale parlarne e portarlo a conoscenza di più persone possibile, informando anziani e non di questa nuova strategia inventata unicamente per accaparrarsi denaro.

Invitiamo tutte le persone che vengono contattate telefonicamente da soggetti che non riconoscono o che si fingono parenti o amici di vecchia data a non dare seguito alle loro richieste, ma soprattutto di non fornire loro nomi di familiari o elementi rilevanti della propria vita che potrebbero poi essere utilizzati contro di loro.