Guida immobili e bonus fiscali 2021: tutte le novità

Le agevolazioni fiscali sono un tema di grande attualità e ormai da diversi mesi non sentiamo altro che parlare di super bonus, bonus edilizio, eco-bonus, bonus facciate e altro, creando però in molti casi solo una grande confusione.

Per soddisfare le esigenze dei consumatori e fornire maggiori informazioni sui bonus previsti, il Consiglio Nazionale del Notariato ha realizzato in collaborazione con Casa del Consumatore e altre associazioni di consumatori una Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio contenente tutte le novità da sapere sui bonus fiscali.

Scopriamo la guida immobili e bonus fiscali 2021

Si tratta di uno strumento molto utile per tutti colori che desiderano avere maggiori informazioni e dettagli in merito alle agevolazioni fiscali previste per l’anno 2021.

La Guida consente ai consumatori di informarsi su questo importante argomento ma soprattutto di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità introdotte in materia fiscale.

I cittadini potranno sempre avere a disposizione la versione aggiornata della Guida accedendo al sito del Notariato dove sono presenti tutte le informazioni sui bonus fiscali.

Oltre alla Guida sulle agevolazioni fiscali, sempre sul sito è possibile consultare l’intera collana delle guide del Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con le Associazioni di consumatori, realizzate per informare i consumatori sui temi in cui vengono quotidianamente coinvolti.

Per consultare la guida sui bonus fiscali CLICCA QUI.

Per consultare la collana completa CLICCA QUI.