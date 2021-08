Guarda il video e l’intervista ai theShow

Possibile realizzare un video che informi i cittadini sui loro diritti senza risultare noiosi?

Pare proprio di sì, stando al milione di visualizzazioni e decine di migliaia di like ottenuti in pochi giorni dal video realizzato da Casa del Consumatore in collaborazione con i theShow.

Cerchiamo di capire il segreto del successo dei theShow con alcune domande ai suoi due fondatori, Alessio Stigliano e Alessandro Tenace.

Il vostro canale Youtube è aperto ormai da diversi anni e in tanti video avete affrontato, in chiave ironica, temi legati alla nostra vita quotidiana come pregiudizi, difficoltà di coppia, pregi e difetti fisici, scontri generazionali e tanti altri temi di interesse sociale.

Adesso un’associazione di consumatori vi ha chiesto di collaborare per far conoscere i diritti dei consumatori senza annoiare.

Come è stata quest’esperienza?

Alessio: Siamo stati molto felici e onorati di aver preso parte a un progetto come questo. E in più, ci ha stupiti sapere che avessimo dei fedelissimi seguaci anche nella Casa del Consumatore! (ride)

Alessandro: Scherzi a parte, ci siamo divertiti molto a portare in scena un argomento interessante come quello dei diritti dei consumatori e ci piace l’idea di aver contribuito a diffonderlo ulteriormente tra il nostro pubblico online, anche ai più giovani.

Avete trovato difficoltà a trattare questo argomento?

Alessio: Non abbiamo incontrato grosse difficoltà nel trattare questo argomento, anzi, proprio il fatto di portare in scena una “buona e giusta causa” è stata la benzina creativa che ha animato questo progetto.

Alessandro: E, poi, diciamocelo: è bello poter condividere un sorriso con le vittime dei nostri scherzi e poterle informare sui propri diritti. Per loro è stata una vera e propria “terapia d’urto” di diritti dei consumatori!

Il canale YouTube dei theShow è tra i più visti in Italia. È stato più faticoso raggiungere questo obiettivo o mantenere il livello continuando a soddisfare le esigenze del vostro pubblico?

Alessio: Beh, come puoi immaginare è stato finora un viaggio molto non privo di soddisfazioni. Ma credo che ci sia una risposta precisa alla tua domanda: ascoltare il proprio pubblico, rispondendo alle sue esigenze, è il primo passo per diventare uno dei canali più visti in Italia. Ed è faticosissimo.

Alessandro: Il bello, però, inizia quando, oltre a rispondere alle esigenze del pubblico, inizi a crearne di nuove: nuovi linguaggi, nuovi format, nuovi protagonisti. Il nostro pubblico è abituato ai cambiamenti e questa è la più grande soddisfazione dopo 8 anni di lavoro: significa che non è stato ancora detto tutto. Che non siamo “arrivati”. Il viaggio è ancora lungo e tutto è possibile, letteralmente, su theShow.

Alessio, la vittima del primo scherzo è arrivata quasi a metterti le mani addosso? Ti erano già capitati episodi simili?

Alessio: (ride di gusto) Posso dirti che in quel caso me la sono fatta un po’ addosso… soprattutto perché la vittima dello scherzo in questione era un judoka professionista e io gli sono andato incontro vestito da Rocky Balboa.

Alessandro: Ma non sembravi minaccioso. Eri il cugino scemo di Rocky. (ridono)

Alessio: Se soltanto avessi letto prima “ASSOCIAZIONE JUDO SAN DONATO” sulla tuta di quel tipo… In ogni caso, dopo 8 anni di lavoro e oltre 5000 scene girate con persone ignare di essere riprese, siamo andati vicini a qualcosa che sembrava un’aggressione solo 3 volte. Credo che le probabilità di finire in mezzo a una vera rissa sarebbero state il triplo se questi ultimi 8 anni li avessimo passati a ballare in discoteca tutti i weekend…

Alessandro: Concordo.

Alessio: E poi ti sveliamo una cosa che abbiamo capito in questi anni: la gente è buona e comprensiva, molto più di come viene rappresentata in TV, al cinema o semplicemente al TG. Nessuno esce di casa pensando “Oggi ho voglia di litigare”.

Alessandro, abbiamo visto che alla fine degli scherzi hai spiegato alle ignare vittime i loro diritti di consumatore. Pensi che sia utile un’opera di informazione come quella che avete fatto collaborando con Casa del Consumatore? I consumatori italiani ti sembrano sufficientemente informati sui loro diritti?

Alessandro: Da quello che mi è parso di capire, parlando con le vittime degli scherzi e informandole sull’attività della Casa del Consumatore, c’è ancora tanta da strada da fare. Molti non sapevano, ad esempio, che gli acquisti online sono coperti dal diritto di recesso entro 14 giorni…

Alessio: E, anzi, credevano stessi ancora scherzando, che la candid non fosse finita, quando gliene parlavi… (ridono)

Alessandro: Informare gli italiani sull’esistenza di questi diritti, quindi, è un’opera importante, tutt’altro che semplice, e dobbiamo essere grati a voi e al lavoro che svolgete con la Casa del Consumatore. Noi possiamo dire di aver contribuito, sicuramente rendendo la materia “più pop” per farla arrivare a più persone possibili.

Alessio: …solo una piccola parte rispetto al grande lavoro che Casa del Consumatore svolge ogni giorno.

Alessandro: Già perché non bisogna mai rallentare quando si tratta di informazione e diritti.

Sono convinto che ci siano ancora tanti italiani che non hanno ancora modo o voglia di informarsi sui propri diritti, magari perché li ritengono una cosa “troppo complicata” e li immaginano come una montagna insormontabile di scartoffie da firmare e altri impedimenti, oppure perché pensano che i diritti siano ad uso e consumo solo di determinate fasce della società…

Insomma, ben vengano le attività di Casa del Consumatore e i video che informano e divertono su theShow.

Anzi, visto che c’è tanto lavoro da fare e tante persone ancora da informare, che ne dite di pensare già al prossimo video assieme?

Bella idea, speriamo di riuscire a collaborare presto commenta divertito Giovanni Ferrari, il Presidente di Casa del Consumatore.

E voi cosa ne pensate? Guardate il video cliccando QUI e fateci sapere la vostra opinione!