Pacchetti viaggio: i diritti del viaggiatore

Hai mai pensato di acquistare un pacchetto viaggio? Ecco una breve guida per scoprire di più su diritti, garanzie e su come chiedere il risarcimento per qualsiasi eventuale danno. Continua a leggere.Viaggiare consapevolmente

È in vigore l’obbligo per agenzie di viaggi, siti e piattaforme online di rendere chiaramente visibile i diritti e doveri del viaggiatore prima dell’acquisto.

Cosa fare in caso di annullamento

Il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale di quanto pagato se nel luogo di destinazione si sono verificate circostanze particolari come guerre, disastri naturali, attacchi terroristici che hanno un’incidenza sostanziale sul viaggio. Al di fuori di questi casi, se il viaggiatore rinuncia al viaggio dovrà pagare delle spese giustificate a seconda di quanto tempo prima si richiede di non partire. Inoltre, è possibile trasferire il pacchetto ad un’altra persona, solo se viene presentata la richiesta entro sette giorni dalla partenza.

Viaggio non conforme

Se, ad esempio, il viaggio prevede un’automobile a noleggio e questa non viene fornita, il cliente può chiedere il risarcimento del danno, deve essere risarcito delle spese sostenute nel caso abbia rimediato lui stesso al difetto. In questo esempio del mancato noleggio dell’auto, il viaggiatore può dunque prenotare un’auto personalmente e chiedere successivamente il rimborso per la spesa sostenuta.

Infine, un’ultima norma impone che l’organizzatore debba sostenere il costo dell’alloggio (per massimo tre notti) in caso di circostanze straordinarie verificate sul luogo della vacanza.