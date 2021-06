Webinar su bitcoin, euro digitale, oro e contanti: tutto quello che c’è da sapere

In rete troviamo sempre più spesso notizie su bitcoin ma raramente possiamo fidarci di ciò che leggiamo perché, nella maggior parte dei casi, le informazioni vengono trasmesse da persone incompetenti che mirano unicamente a farci credere in facili guadagni. Purtroppo nulla è così semplice e prima di fare mosse azzardate è sempre meglio informarsi consultando persone esperte in materia.

Per capire realmente il mondo del bitcoin, vi invitiamo giovedì 10 giugno 2021 alle ore 18:30 a partecipare al webinar “Bitcoin, euro digitale, oro e contanti” del professor Beppe Scienza, docente di Metodi per le Scelte Finanziarie e Previdenziali del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, autore de Il risparmio tradito, esperto di risparmio e previdenza integrativa. (Clicca qui per partecipare)

Nel corso del webinar verranno trattati numerosi argomenti riguardanti il bitcoin, l’euro digitale come possibile evoluzione del contante, oltre ad effettuare il confronto tra bitcoin, oro e contanti e fornire utili consigli ai consumatori su come diversificare i risparmi.

Durante la conferenza-webinar si potranno porre domande al professore che, come sempre, cercherà di rispondere e soddisfare le richieste dei partecipanti.

Vi informiamo che l’evento è gratuito e per partecipare occorre iscriversi cliccando QUI.

Gli iscritti riceveranno qualche giorno prima dell’evento il link per accedere alla conferenza-webinar.

Si tratta di una grande opportunità per tutti i consumatori desiderosi di saperne di più su criptovalute, oro e contanti.

Partecipate numerosi!