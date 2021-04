“Viva i contanti”: tutti i vantaggi e i consigli per i consumatori

Ogni volta che viene affrontato il tema dell’evasione fiscale al centro della scena troviamo sempre i contanti. Ormai sono diventati i protagonisti di numerosi dibattiti tra favorevoli e contrari, i primi li reputano uno strumento di pagamento naturale e alla portata di tutti, mentre i secondi li considerano la causa dell’evasione fiscale.

Siamo sicuri che dichiarando guerra al contante si eliminerà l’evasione fiscale?

Il professor Beppe Scienza, docente di Metodi per le Scelte Finanziarie e Previdenziali del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, esperto di risparmio e previdenza integrativa ha affrontato l’argomento nel suo libro “Viva i contanti” che sarà presentato venerdì 23 aprile 2021 alle ore 18:30 nel corso del webinar “I soldi non rendono niente: che fare?“. (Clicca qui per partecipare)

Scopri di più sul libro “Viva i contanti“.

Si tratta di un vero e proprio manuale per i consumatori dove finalmente viene fornita un’informazione corretta sul denaro contante, con spiegazioni chiare e precise per consentire a tutti i risparmiatori di conoscere i reali vantaggi delle banconote, oltre alla loro insostituibile funzione di riserva di valore.

Punto di forza del libro sono i consigli pratici che il professore rivolge ai consumatori desiderosi di saperne di più sui tanti temi affrontati, tra cui i limiti fissati per i pagamenti in contanti, i prelievi e ciò che riguarda le cassette di sicurezza.

In Italia negli ultimi vent’anni il limite ai pagamenti in contanti è stato ridotto drasticamente, basti pensare che nel 2002 superava i 10.000 euro e attualmente è invece fissato a 2.000 euro, ma già destinato a dimezzarsi il prossimo anno. Si tratta di una misura che inciderà negativamente sui consumi ma soprattutto su quanti non utilizzano gli strumenti di pagamento elettronici e che perciò si sentiranno esclusi.

Il libro approfondisce anche un altro tema molto interessante per coloro che vorrebbero prelevare dal proprio conto corrente una somma di denaro e conservarla in banconote. Riguardo a questa operazione viene chiarito che non esiste un limite fissato per legge e si ha il diritto di prelevare qualsiasi cifra in contanti, dai propri conti o libretti, per tenerla in casa o in una cassetta di sicurezza.

Le cassette di sicurezza sono considerate una valida soluzione per conservare le banconote, sia per il costo contenuto che per il bassissimo rischio di furti. Il professor Scienza nella nostra intervista ha fatto presente che “il rischio di furti con le cassette di sicurezza è minimo nelle sedi di banche in centro città o, paradossalmente, nelle filiali dove pochi ricorrono a tale servizio. Un ladro non gradisce scassinare una banca e trovare poi tre quarti delle cassette di sicurezza vuote!”

Gli italiani sono stati etichettati come un popolo tradizionalista che predilige banconote e monete perché più semplici da utilizzare e ideali per controllare le proprie spese rispetto ai pagamenti elettronici. Tutto ciò però non ha nulla a che fare con l’evasione e Scienza precisa che “pagare in contanti non significa essere evasori o delinquenti e tanto meno è vietato o immorale tenere banconote in una cassetta di sicurezza“.

Il denaro contante ha numerosi vantaggi, facilita gli sconti, difende da patrimoniali e fallimenti ma soprattutto è la migliore riserva di valore. Questi sono solo alcuni degli argomenti trattati nel libro “Viva i contanti“, oltre a numerose altre tematiche che ogni risparmiatore dovrebbe conoscere e che verranno affrontate venerdì 23 aprile 2021 alle ore 18:30 nella conferenza-webinar “I soldi non rendono niente: che fare?“.

Lasciare i soldi fermi sul conto è una buona idea o sinonimo di scarsa cultura finanziaria? Partecipate al webinar e lo scoprirete.

Aderite numerosi perché non capita tutti i giorni di incontrare un esperto in materia che fornisca informazioni corrette sui contanti e sveli preziosi consigli ai consumatori senza volere vendere fondi, polizze, certificati o altri investimenti.