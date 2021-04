Telefonate luce e gas: occhio a quello che ci raccontano

In questi giorni molti consumatori stanno ricevendo telefonate di operatori che si presentano genericamente come fornitori di luce e gas e che fornendo informazioni ingannevoli mirano a stipulare nuovi contratti.

Tutto inizia con una semplice telefonata, l’operatore si presenta ma tra parole pronunciate velocemente e inglesismi, chi risponde ammette che fa fatica a capire con chi stia parlando. Sarà il proprio fornitore oppure no? Nonostante questi dubbi e complice anche la fretta messa dall’operatore, in buona fede si risponde alle domande e ci si fida di ciò che viene raccontato. Nulla di più sbagliato!

Le tecniche utilizzate per carpire dati personali e stipulare nuovi contratti di luce e gas sono ormai conosciute da tempo. Nonostante di tanto in tanto vengano rivisitate per fare altre vittime, prestando la dovuta attenzione si riconosceranno facilmente.

Scopriamo le tecniche più frequenti



Sul podio troviamo l’imminente stop al mercato tutelato, informazione assolutamente falsa visto che, salvo ulteriori proroghe, finirà il 1° gennaio 2023. Possiamo dire che il consumatore avrà ancora un bel po’ di tempo per scegliere a quale fornitore del mercato libero rivolgersi e soprattutto tutta questa urgenza non esiste affatto.

Altra tecnica molto utilizzata è quella di informare il consumatore di ricevere bollette troppo elevate. Praticamente si viene contattati perché si sta pagando troppo e con la scusa di effettuare ulteriori verifiche verranno richiesti i dati della persona intestataria della fornitura, il codice POD per la luce o il codice PDR per il gas, elementi fondamentali per risalire alla fornitura e necessari per attivare un nuovo contratto.

Non sono da meno le storielle sulla prossima scadenza delle condizioni economiche della fornitura oppure quella dell’acquisizione del nostro fornitore da un’altra società energetica. Non sembra esserci davvero limite alla fantasia di queste persone ma il loro obiettivo sarà sempre lo stesso: stipulare nuovi contratti.

Invitiamo tutti coloro che ricevono telefonate sospette, innanzitutto a non fornire i propri dati personali, quelli inerenti la fornitura, evitare di prendere decisioni affrettate e in caso di dubbi contattare il proprio fornitore per ottenere tutti i chiarimenti necessari.

Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri esperti degli Sportelli Energia:

Milano – tel. 02/76316809 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30

Genova – tel. 010/2091060 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Roma – tel. 06/86358326 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30