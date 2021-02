Vuoi segnalare una truffa? Ecco come fare

Le truffe online sono in continua espansione e ancora troppi cittadini non solo non sanno come fare per evitarle ma non conoscono neppure gli strumenti di tutela a loro disposizione.

Si tratta di un’ignoranza causata un po’ dalla poca attenzione rivolta dai media a questo tema e un po’ dall’analfabetismo digitale di una buona parte degli utenti.

Per porre un freno a questo fenomeno è opportuno agire informando adeguatamente i giovani e gli anziani, le fasce della popolazione maggiormente colpite a causa della loro ingenuità e scarsa conoscenza del mondo che si nasconde dietro alla rete.

Come fare per saperne di più?

Il primo passo ovviamente è informarsi e sapere come bisogna comportarsi per stare alla larga da frodi informatiche, pubblicità ingannevoli, truffe su acquisti online e pratiche commerciali scorrette che sempre di più interessano una pluralità di settori, dalla telefonia agli acquisti online. E’ opportuno sottolineare questo aspetto perché purtroppo i fenomeni truffaldini non si verificano solo in determinati ambiti ma ormai si sono estesi a tutto il web.

Per aiutare gli utenti e portare all’attenzione dei consumatori i pericoli che si possono incontrare quotidinamente online, le associazioni dei consumatori Casa del Consumatore, Codici Lombardia, Codacons Lombardia e Assoutenti Lombardia hanno realizzato il progetto Acciuffa la Truffa. Si tratta di uno strumento molto utile per consentire ai cittadini di rimanere sempre aggiornati sulle truffe più ricorrenti, conoscere le maggiori problematiche riscontrate online attraverso l’approfondimento di fatti realmente accaduti, interviste di esperti del settore e incontri sul territorio.

Visita la pagina www.acciuffatruffe.com, consulta il progetto e le attività realizzate.

In caso di dubbi e chiarimenti puoi scrivere un messaggio compilando il form, utilizzare la web chat disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 o contattare nello stesso orario il numero verde 800822533. Se desideri puoi inviare anche delle segnalazioni e proteggere altri cittadini da comportamenti truffaldini.

Articolo realizzato nell’ambito del progetto Acciuffa la Truffa.

Programma generale di intervento di Regione Lombardia di cui al DD 17 giugno 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico.