E’ partita la lotteria degli scontrini: scopri come funziona

Da qualche giorno è partita la famosa lotteria degli scontrini, la novità che permette di ottenere premi con estrazione settimanale, mensile e annuale.

La partecipazione è gratuita, non occorre registrazione ma solo uno smartphone, pc o tablet al fine di richiedere il codice necessario per accedere alla lotteria.

Come fare?

Il primo passo è collegarsi al sito lotteriadegliscontrini.gov.it, inserire il proprio codice fiscale e in pochi click si otterrà il codice necessario per partecipare alla lotteria.

Si tratta di un codice a barre e alfanumerico totalmente anonimo attraverso cui nessuno potrà risalire all’identità del titolare o tracciare gli acquisti effettuati. Il codice dovrà essere stampato oppure memorizzato sul cellulare ed esibito al momento dell’acquisto.

Come funziona?

Possono partecipare tutti i soggetti maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni o servizi in esercizi commerciali di vendita al minuto e pagano con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, bonifici…)

Ogni euro speso darà diritto a ottenere un biglietto virtuale fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino. In caso di spesa superiore a un euro e con cifra decimale superiore a 49 centesimi, si riceverà un ulteriore biglietto.

Al momento dell’acquisto l’esercente rilascerà lo scontrino, trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate e per coloro che esibiranno il codice, inoltrerà gli stessi dati al sistema dedicato alla lotteria consentendo così la partecipazione.

Quali acquisti NON permettono di partecipare alla lotteria degli scontrini?

– Acquisti pagati in contanti;

– Acquisti online;

– Acquisti di importo inferiore a un euro;

– Acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;

– Acquisti documentati con fatture elettroniche (solo nella fase di avvio della lotteria);

– Acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria, per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc… (solo nella fase di avvio della lotteria);

– Acquisti per i quali si beneficia già di una detrazione o deduzione fiscale mediante l’esibizione del proprio codice fiscale all’esercente (solo nella fase di avvio della lotteria);

E’ opportuno sottolineare che non è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini con acquisti che non prevedono la certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, come i biglietti del cinema, teatro, museo, le ricevute delle spedizioni postali, del benzinaio e dei parcheggi. Escludono inoltre di partecipare alla lotteria gli acquisti effettuati tramite gift card, ticket restaurant e altre tipologie di buoni pasto.

Quando sono le estrazioni dei premi?

Estrazioni settimanali: quindici premi da 25.000 euro per i consumatori e da 5.000 euro per gli esercenti;

Estrazioni mensili: dieci premi da 100.000 euro per i consumatori e da 20.000 euro per gli esercenti;

Estrazione annuale: un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e 1.000.000 di euro per l’esercente.

La prima estrazione mensile sarà giovedì 11 marzo 2021 per gli scontrini trasmessi e registrati al sistema nel mese di febbraio. Invece bisognerà attendere il 10 giugno 2021 per le estrazioni settimanali e l’inizio del prossimo anno per quella annuale.

QUI puoi consultare il calendario delle estrazioni.

Come viene comunicata la vincita?

La vincita viene comunicata tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento e i vincitori dovranno recarsi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente. Il premio sarà consegnato con bonifico bancario o postale.