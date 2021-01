Recensioni false: ecco come riconoscerle

Le recensioni a 5 stelle false non sono altro che testimonianze e pareri su prodotti e articoli recensiti con il massimo del punteggio solo per apparire più in alto nelle ricerche, ingannando i consumatori che, leggendo le recensioni positive, vengono spinti ad acquistarli. Come funzionano? Come può il consumatore riconoscerle? Continua a leggere per saperne di più.

L’e-commerce è stato molto utilizzato nella situazione in cui la stragrande maggioranza della popolazione mondiale si è ritrovata a causa della pandemia: il lockdown, soprattutto durante le festività, ha favorito lo shopping online. C’è però chi ne ha approfittato creando recensioni fasulle su alcuni prodotti venduti sul sito per incrementarne l’acquisto da parte dei consumatori. Non che prima ciò non avvenisse, ma è certo che il boom dell’e-commerce abbia incentivato anche comportamenti illeciti.

Le piattaforme di vendita online e gli stessi motori di ricerca, per classificare i prodotti, utilizza un algoritmo che posiziona in alto o in basso i vari articoli presenti in vendita: tra i vari elementi che permettono di scalare i risultati dati dalle nostre ricerche ci sono le recensioni e in particolare quelle positive segnate da 5 stelle.

Non basta però che un prodotto abbia il massimo punteggio per convincere la piattaforma a posizionarlo in alto, al voto positivo bisogna accompagnare una lunga e dettagliata descrizione, varie foto e magari anche un breve video che mostra il prodotto in questione.

Più recensioni di questo tipo sono presenti sulla scheda del prodotto, più Amazon spinge tra i primi risultati l’articolo di turno.



Come nascono le recensioni false?

Il business delle recensione false è un grande problema e una forma di guadagno secondario per tantissimi utenti, spesso molto giovani.

La pratica è ovviamente proibita e fortemente osteggiata soprattutto dai grandi marketplace come Amazon, che nel corso del tempo ha messo a punto una scrematura tramite machine learning e investigatori addetti al riconoscimento delle false recensioni.

Il lavoro di recensore a pagamento si muove nell’ombra, spesso in gruppi chiusi e privati su Facebook e Telegram che ospitano spesso veri e propri commerci di recensioni fake, accompagnati da un vero e proprio regolamento.

Dietro questo fenomeno non c’è un vero e proprio guadagno di denaro, ma il ricevimento di articoli gratis da parte del venditore richiedente.

Come riconoscere le recensioni fake



Per riconoscere prodotti o venditori con recensioni false, è necessario prestare attenzione a questi elementi:

– le recensioni false si presentano solitamente con un titolo in maiuscolo, spesso caratterizzato da toni entusiastici e difficilmente vengono evidenziati aspetti negativi;

– le foto che accompagnano la recensione possono essere diverse e in abbinamento a un video;

– se le recensioni sono molto simili fra di loro, sono molto generiche o sono comunque realizzate seguendo una traccia comune, probabilmente è il caso di sospettare;

– a volte, il mercato nero delle recensioni false attinge da utenza internazionale. Ne deriva quindi che le recensioni false potrebbero essere scritte male o, comunque, tradotte tramite l’utilizzo di traduttori online che, nonostante siano sempre più affidabili, non possono certamente fornire come risultato un effetto equivalente a quello che si otterrebbe in caso di recensione vera, da parte di un acquirente italiano;

Ulteriore elemento sul quale consigliamo di prestare particolare attenzione è legato al profilo del recensore. Spesso i profili degli acquirenti creati ad hoc per alimentare questo mercato di false recensioni hanno immagini che si trovano in avatar… di altri recensori.

– se si notano delle recensioni particolarmente positive accostate fra di loro nell’arco di pochi giorni, mentre invece per mesi non ci sono stati dei feedback, potrebbe esserci qualche anomalia;

– mai 3 o 4, il voto sarà sempre a 5 stelle.

Guarda anche le recensioni negative

È fondamentare leggere anche alle recensioni negative, dalle 3 stelle in giù: se sono poche, in confronto a quelle a 5 stelle e il prodotto in questione appartiene a una marca poco nota, potremmo trovarci di fronte a un articolo pieno di recensioni false.

Ovviamente, non esistono regole sempre valide, vale solo quella dell’acquisto consapevole: prima di procedere al check-out del carrello è sempre meglio verificare fino in fondo la scheda del prodotto che stiamo per comprare.

Segnala!

Nel caso in cui gli elementi appena elencati dovessero essere presenti in relazione a un prodotto o venditore che hai notato su una piattaforma di e-commerce, è cosa opportuna quella di rivolgersi alla piattaforma e segnalare la recensione falsa. In questo modo permetterai allo staff di poter compiere le giuste verifiche.

Fidati solo delle recensioni su acquisti verificati!

I grandi marketplace segnalano le recensioni scritte da clienti che hanno effettivamente fatto l’acquisto, di solito con la dicitura “acquisto verificato”. Si tratta di una verifica che sulle grandi piattaforme è possibile per il fatto che la piattaforma è l’intermediario della vendita e quindi sa se l’autore della recensione ha effettivamente acquistato il prodotto recensito.

Per tutti gli acquisti e-commerce ti consigliamo comunque di verificare sempre l’affidabilità del venditore su ShoppingVerify, l’unico sito italiano di recensioni sugli acquisti online gestito da un’associazione di consumatori indipendente (Casa del Consumatore) che verifica, per ogni recensione, che l’autore invii effettivamente una prova d’acquisto.