Bollette: prescrizione in due anni. Come fare per non pagarle

Cos’è la prescrizione?

La prescrizione è l’istituto giuridico disciplinato dall’art. 2934 del codice civile il quale stabilisce che “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge“. In pratica, la prescrizione consiste in una estinzione dell’azione, che in questo caso sarà la richiesta di pagamento delle bollette da parte del fornitore.

La legge prevede che se la richiesta di pagamento non viene esercitata in un determinato arco temporale, si prescrive. Ovviamente i termini di prescrizione non sono tutti uguali e recentemente l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha deliberato la riduzione da cinque a due anni per i consumi di energia elettrica, gas e acqua.

La prescrizione di due anni si applica alle:

bollette di energia elettrica emesse dal 1° marzo 2018;

bollette del gas emesse dal 1° gennaio 2019;

bollette dell’acqua emesse dal 1° gennaio 2020.

Per tutte quelle emesse in precedenza il termine di prescrizione rimane di cinque anni.

E’ opportuno ricordare che la prescrizione può essere interrotta dal fornitore inviando al cliente un sollecito formale di pagamento o lettera di diffida tramite raccomandata A/R.