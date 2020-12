Bonus TV e nuovo segnale: scopri cosa cambia dal 2021

Il Bonus TV è un’agevolazione rivolta alle famiglie residenti in Italia con ISEE fino a 20.000 euro per l’acquisto di tv, decoder idonei a ricevere i nuovi segnali DVBT-2/HEVC o decoder per la ricezione satellitare.

Dal 20 giugno 2022 sarà possibile vedere i programmi solo con tv o decoder di nuova generazione e già dal 1° settembre 2021 alcuni televisori dovranno essere sostituiti, praticamente quelli che attualmente non consentono di vedere i programmi in alta definizione.

Per capire anticipatamente se il proprio televisore sarà idoneo a ricevere il nuovo segnale, è consigliabile fare una verifica gratuita attraverso un semplice test e scoprire come funziona il Bonus TV, trattandosi di un’occasione da non lasciarsi scappare.

Scopri come funziona il Bonus TV e fai il test per scoprire gratuitamente se la tua TV riceverà il nuovo segnale.

BONUS TV

Quanto ammonta il Bonus TV?

Il Bonus TV viene erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita del prodotto per un valore fino a 50 euro. In caso di prodotto con prezzo inferiore, lo sconto applicato coprirà interamente la spesa.

Quali sono i requisiti per richiedere il Bonus TV?

Il Bonus TV è rivolto ai residenti in Italia appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 20.000 euro. Sono esclusi dal beneficio coloro che appartengono a un nucleo familiare in cui è già stato richiesto e usufruito il Bonus TV. Ricordiamo che il Bonus TV può essere richiesto da un nucleo familiare, una sola volta e per l’acquisto di un solo prodotto.

Come fare per ottenere il Bonus TV?

Tranquillizziamo tutti coloro che hanno i requisiti e che vorrebbero richiederlo ma hanno il timore di un’eventuale complessità nella procedura. Niente di tutto questo! E’ molto facile richiedere il Bonus TV perché basterà scaricare la domanda pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nell’area dedicata a tale agevolazione e compilarla allegando copia del documento di identità. Durante l’acquisto in negozio sarà necessario esibire anche il proprio codice fiscale. CLICCA QUI per scaricare il modulo della domanda.

La domanda dovrà essere presentata al momento dell’acquisto e il venditore applicherà immediatamente lo sconto.

Il Bonus TV è valido su tutti i prodotti?

No, il bonus si applica solo sui prodotti TV e decoder presenti nella lista pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. CLICCA QUI per consultare i prodotti che rientrano nell’agevolazione.

Fino a quando si può richiedere il Bonus TV?

Il Bonus TV può essere richiesto fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento fondi disponibili. Per tale agevolazione sono stati stanziati 151.000.000 euro.

TEST TV

Scopri se la tua TV dovrà essere sostituita? Fai gratuitamente il test!

Digita il canale 100 (per il test RAI) e il canale 200 (per il test Mediaset), se visualizzi sullo schermo la scritta “Test HEVC Main10” allora il televisore riceverà il nuovo segnale, in caso contrario potrebbe non essere abilitato alla nuova ricezione. In quest’ultimo caso, consigliamo di risintonizzare i canali e rifare il test. In ogni caso, si tratta di un test orientativo perché ad oggi non sappiamo se poi in seguito verranno adottati altri modelli di ricezione del segnale in grado di consentire ugualmente la ricezione del segnale.