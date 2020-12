EXPO Consumatori 4.0: scopri come partecipare all’evento dedicato ai consumatori

Lunedì alle ore 10:00 inizia la settimana di EXPO Consumatori 4.0, l’evento annuale dedicato ai temi del consumo sostenibile e al ruolo che ricopre il consumatore nella società. Questa edizione sarà virtuale e rivolta principalmente alla “next generation” con numerosi appuntamenti in cui verranno affrontati argomenti di grande interesse attraverso webinar, interviste e dibattiti.

L’evento è stato ideato nel 2018 dall’Associazione di consumatori Assoutenti che quest’anno ha realizzato l’edizione virtuale EXPO Consumatori 4.0 in collaborazione con la piattaforma www.saloneorientamenti.it, focalizzando l’attenzione sulle sei mission individuate dal piano italiano di ripresa e resilienza basato sul Recovery Fund.

Scopriamo le mission, i webinar e il programma completo.

LE MISSION

Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo Rivoluzione verde e transizione ecologica Infrastrutture per la mobilità Equità sociale, di genere e territoriale Istruzione, formazione, ricerca e cultura Salute

I WEBINAR

Lunedì 14 dicembre 2020

STANDARD DIGITALI ASSICURATI AI SERVIZI UNIVERSALI

Il primo webinar inizierà alle ore 16:00 e affronterà temi che stanno incidendo notevolmente sulla vita dei consumatori, tra cui il Sistema Pubblico di Identità Digitale, conosciuto meglio come SPid, il sistema PagoPa e l’impiego del 5G. Tutti argomenti di grande attualità che sempre di più modificano il rapporto con la Pubblica Amministrazione. Clicca qui per saperne di più e partecipare al webinar.

Martedì 15 dicembre 2020

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E RIVOLUZIONE VERDE

Alle ore 10:00 proseguiranno i lavori con il webinar dedicato alla green economy e alla rivoluzione verde in cui si affronteranno temi riguardanti la mobilità sostenibile, gli incentivi fiscali per il patrimonio edilizio nazionale e l’economia circolare. Si tratta di tematiche di notevole interesse affrontate con aziende e rappresentanti del terzo settore. Inoltre, verranno presentati i risultati ottenuti a seguito dell’indagine svolta su micromobilità e sharing. Clicca qui per saperne di più e partecipare al webinar.

LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

Nel pomeriggio, alle ore 17:00 si parlerà di grandi opere, manutenzione ordinaria, test sui controlli di sicurezza delle infrastrutture, ferrovie e reti autostradali. Negli ultimi anni si sono verificate tragedie derivanti da disastri infrastrutturali ma anche da responsabilità che richiedono l’attenzione delle istituzioni e delle Associazioni dei consumatori. Clicca qui per saperne di più e partecipare al webinar.

Giovedì 17 dicembre 2020

SOVRAINDEBITAMENTO: VERSO LA CREAZIONE DI UN FONDO DEDICATO

Un altro argomento di grande interesse, soprattutto in questo periodo storico, sarà quello trattato alle ore 17:00 e riguardante le famiglie in crisi, l’emendamento DL Liquidità e il sovraindebitamento. Tutte tematiche necessarie da affrontare con urgenza al fine di aiutare le famiglie bisognose a uscire dalla situazione di difficoltà economica. Clicca qui per saperne di più e partecipare al webinar.

Venerdì 18 dicembre 2020

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CONSUMERISTA

Ogni consumatore deve conoscere l’importanza del proprio ruolo all’interno della società e per ottenere ciò, è fondamentale che gli insegnamenti e di conseguenza l’apprendimento avvengano in giovane età. Nel webinar delle ore 10:00 si parlerà dell’importanza dell’educazione civica nelle scuole e dell’educazione finanziaria, oltre ad affrontare tematiche riguardanti la contraffazione, la legalità, il bullismo e la ludopatia, perché solo in questo modo si potranno avere in futuro dei consumatori realmente consapevoli del loro ruolo. Clicca qui per saperne di più e partecipare al webinar.

EMERGENZA COVID TRA MEDICINA TERRITORIALE E TELEMEDICINA

Quest’edizione si concluderà con l’ultimo webinar, alle ore 17:00, in cui si parlerà di assistenza digitale, telemedicina e riduzione dell’afflusso ospedaliero, tutte tematiche che potrebbero dare una svolta al sistema sanitario. Si esplorerà questo nuovo scenario con esperti del mondo accademico e delle imprese, considerando anche le lacune emerse durante la pandemia dal sistema territoriale di assistenza. Clicca qui per saperne di più e partecipare al webinar.

In occasione di questa edizione virtuale, il Presidente di Assoutenti Furio Truzzi ha spiegato che “anche quest’anno sarà una preziosa occasione per ragionare sulle eccellenze orientate a una crescita felice, con l’ambizione di aiutare concretamente consumatori e utenti a cogliere la sfida di una nuova visione del mondo“.

L’edizione virtuale di EXPO Consumatori 4.0 potrà essere seguita sul sito di Assoutenti o EXPO Consumatori e registrandosi all’evento di proprio interesse, si potrà interagire con i relatori e partecipare attivamente alle dirette.

Gli eventi potranno essere seguiti anche in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di Assoutenti e sul sito di Assoutenti e EXPO Consumatori.

Durante la settimana di EXPO Consumatori ci sarà una pausa dei lavori per tutta la giornata di mercoledì 16 dicembre e per la mattinata seguente, giorni in cui le Associazioni di consumatori e utenti riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico si riuniranno per la sessione programmatica del CNCU – Consiglio Nazionale Consumatori Utenti con le Regioni, trasmesso in diretta sui canali di EXPO Consumatori.

Clicca qui per consultare il programma dettagliato dell’edizione virtuale di EXPO Consumatori 4.0.