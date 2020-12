Energia elettrica: dal 2021 mercato libero per le piccole imprese. Scopri come funziona

La data del 1° gennaio 2021 segnerà un cambiamento nel mondo dell’elettricità per molte piccole imprese e microimprese, le quali saranno obbligate a scegliere un fornitore nel mercato libero.

Il passaggio obbligatorio sarà graduale e interesserà le piccole imprese e le sole microimprese con almeno un punto con potenza superiore a 15 kW che non siano ancora passate nel mercato libero.

Come fare per passare nel mercato libero?



Le piccole imprese e le microimprese destinate al cambiamento dovranno obbligatoriamente passare nel mercato libero scegliendo l’offerta più adatta alle loro esigenze. Chi non sceglierà un venditore del mercato libero, passerà automaticamente e temporaneamente al servizio a tutele graduali che garantirà la continuità della fornitura fino al momento della scelta.

Chi può usufruire del servizio a tutele graduali?

Potranno usufruire del servizio a tutele graduali le imprese titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione che hanno le caratteristiche della piccola impresa in accordo alla definizione comunitaria, consistente nell’avere un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 e un fatturato annuo tra i 2 milioni e i 10 milioni di euro o che abbiano un punto di prelievo con potenza impegnata superiore a 15 kW.

Come avviene il passaggio?

Bisogna dire che il cambiamento non sarà immediato perché ci sarà un periodo transitorio decorrente dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 in cui l’utenza sarà assegnata al suo fornitore della maggior tutela a condizioni contrattuali coincidenti con quelle delle offerte PLACET, ovvero quelle a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela. In questo modo, il prezzo applicato sarà analogo a quello del servizio di maggior tutela, precisamente la materia energia continuerà a riflettere le variazioni del prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso ma basandosi sui valori consuntivi del PUN e tutte le altre componenti presenti in bolletta saranno stabilite dall’Autorità.

Terminato il periodo transitorio, l’utenza sarà assegnata agli esercenti selezionati a livello territoriale con specifiche procedure concorsuali, da svolgersi nuovamente dopo tre anni, i quali erogheranno il servizio a tutele graduali con le condizioni contrattuali delle offerte PLACET. La spesa per la materia energia continuerà a basarsi sui valori consuntivi del PUN e a comprendere corrispettivi a copertura degli altri costi di approvvigionamento e commercializzazione definiti in base agli esiti di aggiudicazione della gara.

Cosa è importante sapere?

E’ opportuno sottolineare che al momento dell’attivazione del servizio a tutele graduali, le piccole imprese riceveranno un’informativa dettagliata dal proprio operatore e continueranno a essere applicate le condizioni stabilite dall’Autorità per le tempistiche di fatturazione, il contenuto dei documenti di fatturazione, le garanzie da richiedere al cliente, le tempistiche e modalità di pagamento, di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento del cliente finale.

Restano ancora invariate le utenze di famiglie e microimprese con potenza inferiore a 15 kW che potranno continuare a usufruire del servizio di maggior tutela fino al 2022.

Se avete bisogno di assistenza o di una consulenza dei nostri esperti, contattate gli Sportelli Energia di Casa del Consumatore: