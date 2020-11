Black Friday 2020: tutto quello che dovete sapere

Ormai manca pochissimo, venerdì 27 novembre sarà il giorno delle grandi occasioni e conosciuto in tutto il mondo con il nome di Black Friday!

Si tratta del famoso venerdì che molti consumatori attendono ogni anno per accaparrarsi prodotti a prezzi vantaggiosi e all’apparenza irripetibili. Ormai da giorni le nostre caselle di posta elettronica sono piene di mail con super offerte e sconti da capogiro, ma sarà davvero così?

L’evento è sicuramente allettante, ma è opportuno tenere gli occhi bene aperti e non farsi prendere dalla foga di dover acquistare. Siamo abituati a offerte, sottocosti e prezzi stracciati quasi tutto l’anno e il Black Friday è un evento che si aggiunge a questa lunga lista. Certo che, avvicinandoci al Natale, può essere una buona occasione per portarsi a casa un regalo azzeccato e allo stesso tempo risparmiare qualcosa.

Il Black Friday 2020 si presenta un po’ diverso rispetto a quello degli anni precedenti, soprattutto per la sua durata, per molti non limitata alla sola giornata di venerdì ma estesa a tutta la settimana. Punto decisamente a favore dei consumatori con parecchie aziende che hanno aderito a questa iniziativa consentendo così di acquistare a prezzi vantaggiosi in più giornate.

I consigli che ci sentiamo di darvi per questo Black Friday sono in primis di diffidare da chi vi propone percentuali di sconto troppo elevate, perché ben venga il prodotto scontato ma fate attenzione a quando c’è troppa sproporzione. Questo aspetto deve essere maggiormente considerato da chi acquista online, ambito in cui molte volte non si presta attenzione a chi c’è dall’altra parte dello schermo che, vendendo a prezzi troppo bassi, è possibile spedisca un prodotto scadente o difforme dall’originale. Altra questione da tenere ben presente è il prezzo di partenza, sarebbe opportuno conoscerlo anticipatamente per evitare che venga gonfiato al solo scopo di far apparire una percentuale di sconto elevata. Infine, ma assolutamente fondamentale è comparare i prezzi applicati dai diversi venditori perché solo in questo modo potrete trovare davvero l’offerta migliore.

Vi ricordiamo che per quanto riguarda gli acquisti online, se volete avere maggiori informazioni su un e-commerce, farvi un’idea se potete fidarvi oppure no, vi offriamo uno strumento molto utile per verificare tutto ciò… ShoppingVerify!

ShoppingVerify è il sito di recensioni di Casa del Consumatore che permette gratuitamente di conoscere le esperienze di acquisto di altri utenti e l’affidabilità dell’e-commerce da cui si vuole acquistare consultando le recensioni scritte da chi ha già comprato.

E adesso… buon Black Friday!