Capsule caffè: dove vanno buttate?

Sono molti i consumatori che si convertono al caffè in capsule. Questo sistema però, produce molti più rifiuti. Chi non rinuncia alle capsule può scegliere prodotti con imballaggi leggeri o o addirittura riciclabili. Continua a leggere per saperne di più.Un numero crescente di italiani si sta convertendo al caffè in capsule non soltanto in ufficio. Il sistema in questione è davvero comodo, evita gli sprechi, sia di acqua sia di caffè, ma è anche vero che produce tonnellate di rifiuti facilmente evitabili utilizzando altri sistemi, come la moka o la macchinetta elettrica tradizionale.

Come smaltire le capsule usate

Le capsule del caffè usate vanno buttate nell’indifferenziata domestica. Per la legge europea, infatti, non sono considerate imballaggi. Le capsule hanno la particolarità di essere composte da diversi materiali e di venire contaminate dai residui di caffè: prima di poter essere avviate al riciclo, quindi, dovrebbero essere separate e trattate.

Capsule in plastica

È il materiale più diffuso: quasi tutte le capsule sono in plastica, più o meno dura e pesante. Le capsule in plastica si buttano nell’indifferenziata.

Capsule compostabili

Le capsule compostabili riportano il logo “OK compost” o “CIC” e “compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432”. Sono più pesanti della plastica, ma almeno si smaltiscono nell’umido.

Capsule in alluminio

Sono più leggere di quelle in plastica e generano meno rifiuti.

Capsule riutilizzabili

Si comprano principalmente online, ma non sono compatibili con tutte le macchine. Si riempiono con qualsiasi marca di caffè: questa operazione di per sé non è complicata; ciò che non è sempre facile, invece, è dosare la giusta quantità di caffè o esercitare la pressione appropriata. Soprattutto all’inizio, per svuotare la capsula sporca, pulirla e riempirla di nuovo possono servire anche una decina di minuti.