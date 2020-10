Acquisti online: VerificaSito, lo strumento gratuito che ti aiuta a evitare fregature

Gli acquisti online continuano ad aumentare ma nonostante le abilità acquisite negli anni, purtroppo capita ancora di incappare in e-commerce poco seri rimanendo così a mani vuote e con il portafoglio più leggero.

Nella maggior parte dei casi basterebbe davvero poco, una semplice occhiata al sito da cui si vuole acquistare potrebbe bastare, ma se non si conoscono quali sono gli elementi che un e-commerce deve pubblicare sul proprio sito, come si fa? Ecco VerificaSito, lo strumento che fa per te!

Per aiutare i consumatori a capire quali sono i dati che un e-commerce deve esibire sul proprio sito, Casa del Consumatore ha ideato VerificaSito.it, il semaforo che mette in guardia l’utente quando il sito del venditore non rispetta le norme a tutela del consumatore.

VerificaSito è molto facile da utilizzare e puoi constatarlo tu stesso guardando il nostro tutorial. (GUARDA QUI IL VIDEO)

Hai visto? E’ davvero semplice! Cosa aspetti?!

Scopri anche tu di che colore si accende il semaforo! Vai su VerificaSito.it, scrivi il nome del sito da cui vuoi acquistare e avvia la ricerca. Apri in un’altra finestra il sito da verificare, passo fondamentale per rispondere correttamente alle domande di VerificaSito e scoprire poi di che colore si accenderà il semaforo… rosso, giallo o verde?