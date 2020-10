Perchè scegliere l’auto elettrica?

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto di mobilità sostenibile o e-mobility, il trasporto ideale realizzato per ridurre l’impatto ambientale e aumentare la qualità della vita dei cittadini.

Per far decollare questa nuova modalità di trasporto, le case automobilistiche hanno dato il loro contributo proponendo ai consumatori un numero sempre maggiore di modelli di auto elettriche. Ma perchè scegliere un’automobile elettrica?

Ecco tutto quello che c’è da sapere!

L’inquinamento ambientale e acustico sono i principali problemi che si presentano nelle città italiane e la mobilità elettrica potrebbe esserne la soluzione. La riduzione delle quantità di CO2 renderebbe l’aria dei grandi centri urbani più pulita, contenendo così anche l’aumento delle temperature globali e incidendo notevolmente anche sui cambiamenti climatici.

Aspetto non da sottovalutare è anche l’impatto positivo che si avrebbe sulla salute dei cittadini, basti pensare che gli agenti inquinanti emessi da un’auto normale, per esempio il monossido di carbonio, gli idrocarburi, gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e il particolato, possono provocare irritazioni alle vie respiratorie, affaticamento e disturbi all’apparato sensoriale a volte anche molto gravi.

L’auto elettrica sarebbe la soluzione a parecchie problematiche del mondo urbanizzato e inquinato in cui viviamo. Sembrerebbe un sogno: veicoli silenziosi, emissioni ridotte e risparmio di carburante. Un sogno che però noi ci auspichiamo diventi presto realtà perché queste sono le caratteristiche che contraddistinguono la mobilità elettrica.

Nonostante la curiosità di molti guidatori a questo nuovo tipo di veicoli, purtroppo in Italia siamo indietro rispetto ad altri Paesi europei e non possiamo ancora dire che ci sia una diffusione di massa della mobilità elettrica e che questa sia alla portata di tutti, ma le prospettive appaiono incoraggianti soprattutto grazie alle iniziative intraprese per favorirne lo sviluppo.

Sempre più città italiane adottano mezzi pubblici elettrici, installano colonnine di ricarica, adibiscono aree di interscambio per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico, dispongono di veicoli car sharing e non dimentichiamoci degli incentivi previsti nel Decreto Rilancio per chi acquista un’auto elettrica.

Ognuno di noi, con le proprie scelte e stili di vita può dare il proprio contributo per salvaguardare il pianeta e lasciare alle future generazioni un mondo più pulito e green.

Realizzato nell’ambito del progetto POLO POSITIVO: una mobilità più ecologica è possibile. Programma delle iniziative di tutela dei consumatori e utenti 2019-20, approvato con d.g.r. XI/1051 del 17 dicembre 2018