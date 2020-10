Ticket sanitario: tutto ciò che devi sapere

Che cos’è il ticket sanitario? Quando si ha diritto all’esenzione? Quanto si paga per una visita? Bisogna pagare anche al pronto soccorso? Continua a leggere per saperne di più.Il ticket sanitario è il contributo che il cittadino dà alla spesa sanitaria pagando una quota specifica per alcune prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza. Attualmente i ticket riguardano:

– prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali e analisi di laboratorio);

– cure termali;

– prestazioni di pronto soccorso;

– farmaci.

Il costo del ticket per esami e visite specialistiche

Per le prestazioni specialistiche e ambulatoriali a livello nazionale è previsto il pagamento di un ticket come compartecipazione alla spesa sanitaria. L’importo del ticket varierà quindi a seconda della prestazione: quelle più costose comporteranno una spesa più cospicua. La legge ha, però, introdotto un tetto massimo all’importo, nella misura di 36,15 euro per ricetta, che le Regioni possono abbassare o alzare. Di fatto, se molte lo hanno lasciato tale, alcune regioni lo hanno alzato anche fino a 46,15 euro. In alcuni casi le regioni hanno però specificato ticket ad hoc o quote aggiuntive per specifiche prestazioni.

Da 1 settembre 2020 non ci sarà più il superticket

Dal 2011 era prevista una quota di 10€ fissa per ricetta da addizionare all’importo del ticket. Da settembre il superticket verrà tolto per tutti.



Il diritto all’esenzione dal ticket

Il cittadino ha diritto all’esenzione dal ticket sulla base di particolari situazioni: reddito, condizione sociale, presenza di patologie croniche o rare, invalidità, età, accertamento dell’HIV, gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori.

Qual è l’importo del ticket per i farmaci?

Non esiste una regola unica valida a livello nazionale: sia l’importo del ticket, sia le modalità di applicazione variano da regione a regione in base a vari fattori. Ad esempio, in alcune regioni il ticket ha semplicemente un costo fisso per confezione. In altre, l’importo del ticket per confezione aumenta a seconda del reddito familiare. In alcune regioni, il ticket non è neppure previsto

A prescindere dalla corresponsione del ticket, in tutte le regioni è richiesto a tutti i cittadini il pagamento della differenza tra il prezzo del farmaco acquistato ed il prezzo del farmaco equivalente.

Le prestazioni di pronto soccorso sono a pagamento?

Dal 2007 la legge prevede, a carico degli assistiti, il pagamento di un ticket di 25 euro per le prestazioni erogate in pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, classificate con “codice bianco” ad eccezione di traumi e avvelenamenti acuti. Il ticket non è previsto per i codici rosso, giallo e verde.