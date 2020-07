La Fabbrica delle Storie: il giocattolo da mettere in valigia per le tue vacanze

Piccolo, colorato, istruttivo e soprattutto senza-schermo, La Fabbrica delle Storie è il giocattolo che non può mancare nelle prossime vacanze in famiglia. Continua a leggere per saperne di più.

Quando si tratta di selezionare i giochi da portare con sé durante le vacanze estive, la scelta è sempre molto ardua: alcuni sono ingombranti, altri diventano abitudinari, costringendo il genitore a ricadere su più giocattoli che occupano nella nostra valigia sempre più volume. La Fabbrica delle Storie – Lunii, con le sue dimensioni contenute e la sua estrema versatilità, diventa così il giocattolo perfetto da portare sotto l’ombrellone. Questa vera e propria “fabbrica di storie” infatti è stata ideata da una startup focalizzata proprio sul cambiare l’approccio al gioco dei bambini ed è un piccolo dispositivo che permette loro di sviluppare delle vere e proprie favole che vengono poi ascoltate tramite il giocattolo.

La Fabbrica delle Storie, ideale per i bambini dai tre anni in sù, crea in questo modo l’interazione di cui hanno bisogno, stimolando la fantasia e la creatività dei più piccoli e sfruttando la sua tecnologia senza schermo e senza onde elettromagnetiche. La Fabbrica Delle Storie aiuta infine il bambino a sviluppare la memoria uditiva, ad arricchire l’immaginario, la cultura e il proprio vocabolario.

Un gioco, cento storie

Giocando con La Fabbrica Delle Storie, i bambini potranno comporre delle vere e proprie fiabe, scegliendo il protagonista, l’oggetto, l’ambientazione e i compagni di viaggio, diventando i narratori della propria avventura. I bambini si pongono così in prima persona nella composizione del racconto, che potranno in seguito ascoltare tramite la voce di storyteller, attori e doppiatori internazionali. Le storie di La Fabbrica Delle Storie sono infatti disponibili in 7 lingue diverse, aiutando i bambini nel primo approccio con la lingua straniera, o implementando il vocabolario della propria lingua madre. Inoltre, attraverso il Luniistore, i genitori potranno scaricare nuove storie e nuovi personaggi, per un totale di oltre cento racconti disponibili in catalogo.

In questo modo i bambini potranno sperimentare sempre nuove e diverse avventure, senza correre il rischio di annoiarsi mai.

“La Fabbrica Delle Storie rappresenta una soluzione perfetta per fare compagnia ai nostri bambini in vacanza, incentivando la loro creatività ed evitando l’utilizzo di device digitali. Racchiudendo così tante storie in un unico device, i genitori avranno la possibilità di optare per meno giocattoli da portare con sè, con la consapevolezza di aver scelto un gioco istruttivo e salvando spazio prezioso nella loro valigia.” spiega Lorenzo Asuni, Marketing Manager di Lunii.

Dove Acquistare La Fabbrica Delle Storie:

Direttamente sul sito web, su Amazon.it, oppure nei negozi Città Del Sole.

Lunii

Startup nata nel 2014 desiderosa di cambiare il mondo e l’approccio al gioco dei bambini, fondata su solidi valori umani e ambientali. In un mondo sempre più legato ai giochi digitali ed all’abuso degli smartphone anche tra i bambini, Lunii nel 2016 ha deciso di lanciare nel mercato un piccolo apparecchio che ci riporta direttamente nel passato senza onde né schermo che racconta meravigliose storie su richiesta, coinvolgendo i bambini nelle avventure che ascoltano. Lunii è anche il Luniistore, una libreria sotto forma di applicazione, dove acquistare e scaricare tutte le storie, le filastrocche e i giochi presenti nel nostro catalogo. Lunii è Les Éditions Lunii, una realtà dove nascono contenuti audio letterari, il cui unico imperativo è stimolare l’immaginazione degli ascoltatori.