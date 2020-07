Cibo: i consigli per evitare sprechi alimentari

Quando andiamo a fare la spesa tra i buoni propositi c’è quello di comprare solo ciò che serve, ma poi di fatto non va sempre così… e allora cosa possiamo fare per evitare sprechi alimentari?

La lista della spesa è il punto di partenza per individuare ciò che realmente serve e non cadere nella tentazione di acquistare prodotti destinati a finire, prima in fondo al frigorifero e poi nella spazzatura.

Per aiutare i consumatori ad ottenere grandi risultati seguendo piccoli accorgimenti è stata ideata la web series dedicata alle scelte alimentari responsabili. Vediamo di che cosa si tratta e scopriamo tutti i consigli per evitare sprechi ed errori.

Il primo dilemma è la periodicità della spesa: giornaliera o settimanale?

Certamente la scelta dipende dalle “bocche da sfamare” perché più aumentano i commensali e maggiori saranno le esigenze. I single, tempo disponibile permettendo, possono optare per la spesa giornaliera e decidere quotidianamente che cosa mangiare, invece una famiglia di quattro o più persone sarebbe più utile che preferisca la spesa settimanale. Nella web serie, il single Alberto ha mostrato il frigorifero e confidato la sua difficoltà a pianificare la spesa settimanale. Quale consiglio può essere dato ad Alberto? Lista della spesa per ottimizzare gli acquisti, mono porzioni e tenere sotto controllo le date di scadenza sono solo alcuni importanti accorgimenti che potranno risolvere i suoi problemi.

Come conservare gli alimenti in frigorifero?

Per mantenere le caratteristiche nutrizionali degli alimenti e conservare al meglio i prodotti acquistati è opportuno utilizzare il frigorifero seguendo delle semplici regole. Nei cassetti in fondo bisogna sistemare la frutta e la verdura, poi nel ripiano soprastante carne, pesce e alimenti deperibili, ovviamente tutti in contenitori chiusi per evitare contaminazioni da un alimento all’altro, subito sopra riporre gli alimenti cucinati e i formaggi, infine l’ultimo ripiano in alto per le conserve e le uova, rigorosamente lasciate nella loro confezione! Katia e Adil hanno mostrato il loro frigorifero e la loro difficoltà a mantenerlo in ordine, ma seguendo questi piccoli consigli hanno imparato a conservare al meglio i loro cibi preferiti.

Cosa dobbiamo leggere in etichetta?

L’etichetta dà tante informazioni ma molte volte non sappiamo a quali valori dobbiamo dare realmente importanza. Le cose da guardare in etichetta sono tre:

lista degli ingredienti , indica ciò che è presente all’interno del prodotto. Al primo posto viene indicato l’ingrediente presente in maggiore quantità fino ad arrivare all’ultimo che sarà quello presente in quantità minore.

, indica ciò che è presente all’interno del prodotto. Al primo posto viene indicato l’ingrediente presente in maggiore quantità fino ad arrivare all’ultimo che sarà quello presente in quantità minore. tabella nutrizionale , riporta la lista dei carboidrati, i grassi, il sale ecc.

, riporta la lista dei carboidrati, i grassi, il sale ecc. origine, indicata solo per alcuni alimenti tra cui la carne, il pesce, l’olio e il miele.

Nella web serie, Patrizia ha ammesso la sua difficoltà a individuare le informazioni sul prodotto ma con questi consigli utilissimi, riferisce che da adesso per lei sarà molto più semplice scegliere i prodotti al supermercato e saperli confrontare tra loro.

Come preparare il pranzo portato da casa, la cosiddetta “schiscetta”?

E’ un’ottima soluzione per utilizzare gli avanzi della sera prima, evitare gli sprechi e tenere sotto controllo la propria alimentazione, però l’importante è che sia un pranzo completo e nutriente. Per fare un esempio di pranzo portato da casa possiamo pensare alla pasta integrale con pollo e pomodorini ricordando di aggiungere sempre un frutto.

Costanza non sa come preparare una buona “schiscetta” e quali alimenti utilizzare ma adesso seguendo questi piccoli suggerimenti è riuscita a preparare la sua prima schiscetta: cavoli, riso basmati e semi di girasole!

Come usare correttamente il congelatore?

Per ridurre lo spreco domestico ed evitare di dover gettare i cibi nella pattumiera, il congelatore è un ottimo alleato di ogni famiglia ma a condizione che si rispettino determinate regole.

Prima regola è etichettare il prodotto indicando il tipo di alimento e in che data viene congelato. Quando si vuole consumare un cibo congelato è importante seguire delle attenzioni perché lo scongelamento ideale è quello a temperatura di frigorifero oppure attraverso il microonde, sono da evitare la temperatura ambiente o l’acqua corrente. E’ importante ricordare che è possibile ricongelare un prodotto solo se è stato cotto.

Rebecca ha risolto tutti i suoi dubbi sull’utilizzo del congelatore e sulle tecniche di scongelamento seguendo questi piccoli consigli.

Come convincere i bambini a mangiare frutta e verdura?

Si tratta di alimenti fondamentali per la nostra salute che devono sempre essere presenti sulla nostra tavola. In questo modo i bambini, fin da piccoli, si abitueranno a mangiare frutta e verdura, ma ovviamente i genitori dovranno dare il buon esempio ed essere i primi a mangiarla! E’ importante sapere che consumare frutta e verdura rispettando la stagionalità dei prodotti è fondamentale per avere un’ottima qualità del cibo e a prezzi convenienti.

Federica e Giovanni seguendo questi suggerimenti hanno incrementato il consumo di verdura e deciso di preparare a fine pasto un piatto di frutta per tutta la famiglia.

Guarda la web series completa e scopri tutti i consigli utili per ridurre lo spreco alimentare.

Realizzato nell’ambito del progetto La Spesa Che Sfida, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico (DM 7 febbraio 2018)