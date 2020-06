Arriva l’Arbitro assicurativo a tutela dei consumatori

In occasione della Relazione annuale sull’attività svolta dall’IVASS, il presidente Daniele Franco ha registrato un video messaggio pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

In quest’occasione, la tutela del consumatore è stata approfondita e ancor di più considerata in relazione alle esigenze manifestate da molti cittadini nel corso dell’emergenza epidemiologica attraverso il numero verde dell’IVASS.

Tra le novità che interessano i consumatori troviamo la possibilità di ottenere il rimborso di una parte di polizza assicurativa a causa del lockdown e l’arrivo dell’Arbitro assicurativo, figura che verrà introdotta prossimamente.

Scopriamo tutti i dettagli

Sulla base delle stime effettuate dall’IVASS, con la limitazione dell’uso dei veicoli nel periodo della pandemia si è verificata una riduzione dei sinistri del 50% circa e proprio per tale motivo, alcune compagnie assicurative (ma non tutte) hanno già avviato di propria iniziativa delle misure di ristoro per sostenere la loro clientela. Speriamo però che queste misure vengano ben presto estese a tutti gli assicurati, visto che il lockdown oltre a limitare i sinistri, ha ridotto anche i costi per le imprese.

Per quanto riguarda le novità, sarà introdotta prossimamente la figura dell’Arbitro Assicurativo. I cittadini potranno contare su una tutela rapida ed economica per risolvere le controversie in materia assicurativa. Ci sarà un sito dedicato all’Arbitro Assicurativo con l’obiettivo di facilitare il dialogo con i cittadini e di informarli su tale figura.

L’attività dell’IVASS continua con il potenziamento degli strumenti finalizzati ad intercettare i comportamenti scorretti in fase di distribuzione dei prodotti assicurativi. Un lavoro indispensabile e prezioso per ciascun consumatore. Vi ricordiamo che grazie al costante aggiornamento del sito dell’istituto, potrete in ogni momento rimanere aggiornati sui siti irregolari segnalati dall’IVASS.