Bonus vacanze: come richiederlo e quando

Dopo mesi di quarantena, finalmente si può iniziare a pensare a pianificare le vacanze estive. Arriva il bonus vacanze: l’agevolazione rivolta alle famiglie con reddito ISEE non superiore a 40 mila euro che può arrivare fino a 500 euro per una famiglia di tre o più persone. Continua a leggere per scoprire di cosa si tratta.

Cos’è il bonus vacanze? Il bonus vacanze è una delle iniziative previste dal decreto Rilancio di maggio e offre un contributo, che può arrivare fino a 500 euro a nucleo familiare, per soggiornare in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e B&B in Italia.

Quando: può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Chi può richiederlo: il bonus vacanze è rivolto alle famiglie con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare.

Come usarlo: è destinato al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e B&B. Il bonus si utilizzerà per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Come ottenerlo: sarà erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo, è necessario che un componente della famiglia abbia di un’identità digitale SPID o CIE 3.0. Al momento della richiesta del bonus, si dovranno infatti inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee. Il cittadino deve installare sullo smartphone l’app IO- l’app dei servizi pubblici, resa disponibile da PagoPA S.p.A.

Una volta entrati nell’app, il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto, in caso positivo otterrà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus.

Per poter usufruire del bonus è dunque importante assicurarsi di aver presentato una DSU per il calcolo dell’ISEE, possedere un’identità digitale SPID se non si ha la carta d’identità elettronica abilitata per l’accesso all’app IO (versione CIE 3.0) e installare IO sul proprio smartphone.

Altre informazioni: il bonus deve essere speso interamente in una volta e per un unico esercente; il pagamento deve esser documentato da fattura elettronica, in cui risulti il codice fiscale di chi ha ottenuto il bonus vacanze; non è possibile utilizzare il bonus vacanze per pagamenti in cui intervengono soggetti che gestiscono portali telematici (come Airbnb o Booking) ma è possibile utilizzarlo con agenzie di viaggio e tour operator.