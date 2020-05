Scopri se fidarti dell’e-commerce. Fai il test gratuito di VerificaSito.it

Il mondo dell’e-commerce è in continua espansione e sono sempre di più i consumatori che ogni giorno si rivolgono al web per fare acquisti, un po’ per comodità e un po’ perché in molte occasioni si risparmia.

Tra i vari acquirenti ci sono coloro che acquistano sempre dal solito e-commerce per non sbagliare e quelli che invece amano sperimentare nuovi store, con il timore però di prendere una fregatura e non vedersi recapitare a casa l’oggetto acquistato. Per aiutare i consumatori a capire se ci sono i presupposti per potersi fidare di un sito e-commerce è stato ideato VerificaSito, il semaforo degli e-commerce che si accende verde se il sito rispetta la normativa a tutela del consumatore e rosso in caso contrario.

Come funziona?

Vai su verificasito.it, scrivi nella finestra di ricerca il nome del sito che vuoi verificare, avvia la ricerca e fai il test.

Il test è gratuito e molto semplice, non occorre registrarsi e basterà rispondere ad un massimo di cinque domande sull’e-commerce che vuoi verificare per scoprire di che colore si accenderà il semaforo.

Verde, giallo o rosso?! Fai il test!

Come avrai ben notato, ci sono degli elementi fondamentali che un sito di e-commerce deve possedere e VerificaSito ti aiuta a capire se il sito da cui vuoi acquistare rispetta la normativa vigente.

Il risultato finale del test è generato automaticamente sulla base delle risposte fornite, quindi per avere un risultato attendibile è necessario rispondere correttamente alle domande.

ATTENZIONE! Tieni presente che il test analizza soltanto la regolarità formale del sito, dato sicuramente utile per evitare molte fregature, ma da solo insufficiente per sapere se in concreto il venditore è affidabile. Per farti un’idea più completa e se ovviamente sono presenti, ti invitiamo a cliccare su “leggi le recensioni” per scoprire le esperienze di acquisto di altri consumatori.